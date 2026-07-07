Der diesjährige Traditionstag der Von-der-Groeben-Kaserne in Feldbach stand im Zeichen des 160. Jahrestags der Schlacht bei Königgrätz, in der auch südoststeirische Soldaten ihr Leben verloren.

Ausbau im Fokus

In seiner Rede wies Kommandant Günther Rath auf die aktuellen Herausforderungen des Bundesheeres hin: „Wir müssen vieles nachholen, was in letzter Zeit versäumt wurde, vor allem im Hinblick auf die Infrastruktur.“

Zu den geforderten Projekten gehören Werkstätten und eine Lagerhalle. Der Spatenstich für den Bau von Garagen steht bevor. Auch das diskutierte Raketenwerfer-Projekt wurde angesprochen. Ein Offizier der Kaserne wird dafür zur Ausbildung nach Deutschland entsandt.

Zahlreiche Ehrungen

Im Rahmen des Traditionstages gab es auch Ehrungen. Den „Kommando Coin“ erhielten Heinz Kober, Alois Fuchs, René Palz und Patrick Berner.

Unter den Gästen waren Nationalratsabgeordnete Agnes Totter, Bundesrat Herbert Kober, Bürgermeister Josef Ober sowie LW-Kammerobmann Franz Uller.