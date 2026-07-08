Vor mehreren Wochen ein Fixpunkt im Profifußball, aktuell (noch) auf Jobsuche: Christopher Cvetko nutzt derzeit das kostenlose sechswöchige „younion“-Proficamp in Wien, um sich für seine nächste Station zu empfehlen. Ein vertragsloser langjähriger Leistungsträger – und dennoch mittendrin statt außen vor. Das Telefon könnte schließlich jederzeit läuten. Bis dahin wird am neuen ÖFB-Campus in Wien gearbeitet, geschwitzt und an der eigenen Form gefeilt. Der Kärntner will sich für den nächsten Karriereschritt in Stellung bringen – und keine Zeit verlieren.

Doch wie kam es überhaupt dazu? „Ich hätte noch einen Zweijahresvertrag in Linz gehabt, allerdings hätte er nur für die Bundesliga gegolten. Das war keine leichte Situation und im ersten Moment war natürlich auch Ungewissheit da“, blickt der 29-Jährige zurück. Blau-Weiß Linz musste nach einer enttäuschenden Saison bekanntlich den bitteren Gang in die 2. Liga antreten – ein herber Rückschlag für den gesamten Verein. Doch Cvetko, der seine Laufbahn einst beim FC Kärnten begann, hält nichts von Ausreden oder Schönfärberei. „Im Endeffekt haben wir uns bereits im Herbst in diese Situation gebracht, als wir zu viele enge Spiele verloren haben. So mussten wir das im Frühjahr ausbaden. Wir hätten es fast noch geschafft, aber die letzte Partie war ein Totalausfall von allen.“

Christopher Cvetko in Aktion © GEPA

Dass ein Abstieg Spuren hinterlässt, verschweigt der ehemalige Klagenfurt-Akteur, der in der Jugend drei Jahre bei den Bolton Wanderers spielte, nicht. „Der Anfang war nicht ganz so leicht, auch wegen der Familie. Ich bin seit fünfeinhalb Monaten Papa und dir ist klar, dass du wieder umziehen musst.“ Gerade in dieser Lebensphase seien Stabilität und Planung besonders wichtig. Dennoch halfen ihm seine Erfahrung und die vielen Jahre im Profigeschäft, die Situation richtig einzuordnen. „Ich bin mittlerweile lange genug im Fußball unterwegs und kann die Lage ganz gut einschätzen. Ich habe versucht, alles so professionell wie möglich zu sehen, aber zehn Tage Abstand habe ich trotzdem gebraucht.“

„Es könnte jederzeit etwas passieren“

Dabei kommt das „younion“-Proficamp genau zur richtigen Zeit. Das Angebot für vereinslose Profis umfasst ein komplettes Mannschaftstraining mit professionellem Trainerteam, technisch-taktische und konditionelle Vorbereitung auf die neue Saison, Testspiele unter den Augen von Trainern und Scouts, Regenerationsmöglichkeiten sowie sportpsychologische Betreuung – Bedingungen, die dem Alltag eines Profiklubs kaum nachstehen. „Du hast hier die bestmöglichen Voraussetzungen“, betont Cvetko. „Du trainierst auf Top-Niveau, bleibst im Rhythmus und kannst dich präsentieren.“

Abseits des Rasens hat der Kärntner längst ebenfalls vorgesorgt. Der Mittelfeldspieler aus Maria Rain hat den Bachelor in Englisch und Geschichte bereits abgeschlossen und außerdem zwei Drittel seines Masterstudiums absolviert. Für ihn ist diese Ausbildung eine wichtige Absicherung. „Sie gibt dir eine gewisse Sicherheit, wäre aber aktuell ein Notfall. Sollte mir ein Bus über den Fuß fahren, weiß ich, dass ich einen Plan B habe. Aber ich denke derzeit überhaupt nicht daran, im September zu unterrichten. Ich bin körperlich in einer starken Verfassung, fühle mich fit und will durchstarten.“ Dementsprechend mangelt es auch nicht an Interessenten. „Es gibt Angebote aus dem In- und Ausland, wobei bis jetzt nichts dabei war, das ich sofort wirklich machen würde. Aber es könnte jederzeit etwas passieren.“

„Jeder wäre blöd, sich das entgehen zu lassen“

Während der Begriff „AMS-Camp“ längst der Vergangenheit angehört, macht er deutlich, weshalb sich heute kein Spieler dafür schämen sollte, dieses Angebot anzunehmen. „Wenn man es hochrechnet, sind momentan hundert Spieler in Österreich in dieser Situation. Meiner Meinung nach darf sich kein Kicker zu schade sein. Jeder wäre blöd, sich das entgehen zu lassen.“ Für ihn sei das Camp vielmehr eine Chance als ein Rückschritt. „Ich bin sehr froh, dass es das gibt. Es verschafft mir Zeit, nicht das erstbeste Angebot annehmen zu müssen. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich auf Biegen und Brechen den erstmöglichen Verein genommen.“

Diese Gelassenheit ist wohl auch Ausdruck seiner gewachsenen Persönlichkeit. Cvetko kennt das Geschäft und weiß um dessen Schnelllebigkeit. Als defensivstarker, zweikampffreudiger Allrounder sieht er seine größten Stärken gegen den Ball, in präzisen Pässen in die Tiefe und einem guten Abschluss. Eigenschaften, die auch künftig gefragt sein werden. Bis das Telefon klingelt, arbeitet er weiter – Tag für Tag, Einheit für Einheit.