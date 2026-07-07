Dass es auf Österreichs höchstem Berg, dem Großglockner, auch im Juli einmal schneit, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Für zwei Bergsteiger kam am Sonntag der Wetterumschwung aber dann noch plötzlich. Die beiden Tschechen, ein Mann im Alter von 32 Jahren und eine 27-jährige Frau, waren im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner über den Stüdlgrat in Richtung Gipfel unterwegs.

Am frühen Nachmittag hatten sie das sogenannte „Frühstücksplatzl“ auf einer Seehöhe von 3550 Metern erreicht. Doch plötzlich schlug das Wetter um. Wind und Schneefall setzten ein und die beiden Alpinisten kamen nur noch schleppend voran. Als die Dunkelheit einsetzte, errichteten sie ein Notbiwak auf einer Seehöhe von etwa 3700 Metern. Bei Wind und Schneesturm verbrachten sie die Nacht am Berg. Am Montag in den Morgenstunden setzte der Mann einen Notruf über sein Mobiltelefon ab. Aufgrund des Schlechtwetters konnte ein Hubschrauber nicht starten. Daher stiegen zwei Bergretter der Bergrettung Kals zu den beiden Tschechen auf.

Sie versorgten die beiden erschöpften Alpinisten mittels Wärmemanagements. Dadurch war es ihnen möglich, in Begleitung der Bergretter selbstständig über den Normalweg zur Erzherzog-Johann-Hütte (Adlersruhe) absteigen zu können. Im Einsatz standen sechs Bergretter der Bergrettung Kals sowie ein Alpinpolizist und der Polizeihubschrauber Libelle Tirol.