Das Lehrlings-Speed-Dating der Region Kulmland und der Business-Region Gleisdorf bringt am 16. Oktober 2026 in der Sport- und Kulturhalle Sinabelkirchen Jugendliche und regionale Ausbildungsbetriebe zusammen. Bereits zum vierten Mal bietet die Veranstaltung Schülerinnen und Schülern, die 2027 ins Berufsleben einsteigen, die Möglichkeit, in zehnminütigen Gesprächen potenzielle Lehrbetriebe kennenzulernen.

Unternehmen können dabei Lehrstellen und Praktikumsplätze präsentieren und erste Kontakte zu künftigen Fachkräften knüpfen. Organisiert wird das Format von Sales Teams & More, das mit einer digitalen Plattform die Anmeldung, Terminvergabe und Vorbereitung für Betriebe und Jugendliche abwickelt.

Bis zu 400 Jugendliche aus sieben Schulen (Mittelschulen Gleisdorf, Markt Hartmannsdorf, Pischelsdorf, Sinabelkirchen und Stubenberg sowie den Polytechnischen Schulen Gleisdorf und Pischelsdorf) werden erwartet.