Das Fab Lab Leoben öffnete sein neues Vereinslokal in der Franz-Josef-Straße. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch eine Rede von Leobens Finanzstadtrat Willibald Mautner, der die Bedeutung des Fab Labs für die Stadt hervorstrich. Im Anschluss blickte Robert Köppl, Obmann des Fab Labs Leoben, auf die Entwicklung des Vereins zurück.

Nach den offiziellen Worten konnten die Besucher die Werkstätte besichtigen. Dabei wurden erste Projekte umgesetzt. Auch Kinder und Jugendliche nahmen an der Eröffnung teil und gestalteten mit 3D-Druck sowie 3D-Doodle-Stiften erste eigene Kunstwerke.

Begeistert über viele Möglichkeiten

Von Doktoranden über Schüler und Studierende bis hin zu technikinteressierten Besuchern zeigten sich viele Gäste beeindruckt von den Möglichkeiten, die das neue Vereinslokal bietet. Im Rahmen der Eröffnung konnten zudem neue Mitglieder gewonnen werden, die eine Einschulung absolvieren und permanenten 24/7-Zugang zum Fab Lab erhalten können. Geöffnet ist regulär jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr.