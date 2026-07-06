Fünf Folder zum Thema Qualzucht im Allgemeinen und im Speziellen bei Hund, Katze, Schlange und Kaninchen entwickelten Schülerinnen und Schüler der 4B der Mittelschule Sinabelkirchen. Das Schulprojekt fand in Zusammenarbeit mit Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl und ihrer Mitarbeiterin Krista Kammergrabner statt.

Die Idee zu den Informations-Foldern entstand im Rahmen der Kindertierschutzkonferenz 2024 in Graz. „Das Engagement der jungen Menschen hat uns überzeugt. Wir haben sie sehr gerne bei der fachlichen Überarbeitung der Broschüren unterstützt. Wir wünschen uns, dass sie ihr Wissen über die Vermeidung von Qualzucht bei Tieren weitergeben”, betonte Schlögl.