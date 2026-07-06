Acht Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Birkfeld nahmen an einem EU-Projekt Erasmus+ teil. Das Thema war „Digitale Kompetenz“. Bei einem dreistündigen Workshop erlernten sie die Grundlagen, um ihr Wissen anschließend als Peers weiterzugeben.

Sie beschäftigten sich mit Strategien von Plattformen, Influencern und deren psychologische Mechanismen, sprachen über Auswirkungen von Filterblasen auf die eigene Wahrnehmung und wurden darin geschult, wie sie sich sicherer und reflektierter auf digitalen Plattformen bewegen können. Anschließend erhielten die Schülerinnen und Schüler Zertifikate von Birkfelds Bürgermeister Oliver Felber verliehen.

Auch Erziehungsberechtigte wurden anschließend zu einem dreistündigen Workshop eingeladen, um über die Risiken und Gefahren von Social Media und Smartphones für Kinder und Jugendliche informiert zu werden. Es wurde auch diskutiert, welche Vorbildfunktionen Erwachsene haben und wie bewusster Umgang im Alltag gelingen kann.