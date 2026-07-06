Ein Flugzeug der Delta Air Lines mit 52 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord wurde am Samstag bei einer Landung auf einem Flughafen in Chicago von Feuerwerkskörpern getroffen. Die „BBC“ zitiert einen Sprecher der Fluggesellschaft, der bestätigt, dass das Flugzeug „während des Sinkflugs mit einem Feuerwerkskörper in Kontakt kam“.

„Das Flugzeug landete sicher und rollte zum Gate“, fügte er hinzu. Es gab keine Verletzten, und der Vorfall wurde den Luftfahrtbehörden gemeldet.

Polizei ermittelt

Der Vorfall ereignete sich am Nationalfeiertag – dem 4. Juli – in den USA. Ersten Berichten zufolge bemerkte der Pilot den Aufprall zuerst. „Wir hoffen nur, dass es sich lediglich um einen Feuerwerkskörper handelte, der unter uns explodierte, aber wir haben definitiv einen lauten Knall gespürt“, soll der Pilot reagiert haben. Zuvor soll der Pilot bereits mehrfach Warnungen über mögliche Feuerwerke im Umkreis des Flughafens erhalten haben.

Auch die Polizei ermittelt nun zu dem Vorfall. Das Chicago Police Department teilte der „BBC“ mit, dass Flugzeug sei „von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden“ und es seien „geringfügige Lackschäden“ entstanden.