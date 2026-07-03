Am 2. Juli 2026 kam es auf einem Linienflug der Fluggesellschaft Norwegian von Palma de Mallorca nach Kopenhagen zu einem ernsten Zwischenfall. Während des Fluges traten plötzlich Probleme mit dem Kabinendruck auf, wodurch die Besatzung gezwungen war, eine Sicherheitslandung in Hamburg einzuleiten. Dank des schnellen und professionellen Handelns der Crew konnte die Situation ohne schwerwiegende Folgen bewältigt werden.

Druckabfall in der Kabine

Nach Angaben der Fluggesellschaft bemerkte die Besatzung während des Fluges einen Druckabfall in der Kabine. Ein stabiler Kabinendruck ist für den sicheren Transport von Passagieren in großer Flughöhe unverzichtbar, da die Luft außerhalb des Flugzeugs zu dünn zum Atmen ist. Um die Sicherheit aller Menschen an Bord zu gewährleisten, entschied sich die Crew für einen raschen Sinkflug. Durch das schnelle Absinken gelangte das Flugzeug auf eine niedrigere Flughöhe, auf der die Luft wieder ausreichend Sauerstoff enthält und die Passagiere sicher weiteratmen konnten.

Die Ursache des Druckproblems war zunächst nicht bekannt. Die Fluggesellschaft kündigte an, das Flugzeug technisch untersuchen zu lassen, um den genauen Grund für den Zwischenfall festzustellen. Solche Untersuchungen sind üblich, um mögliche technische Defekte zu erkennen und ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden.

Nasenbluten

Der schnelle Sinkflug hatte jedoch Auswirkungen auf einige der Menschen an Bord. Nach Angaben der Fluggesellschaft erlitten vier Passagiere sowie ein Mitglied der Crew vermutlich infolge der raschen Druckveränderung Nasenbluten. Nach der sicheren Landung in Hamburg wurden sie sofort von medizinischem Personal versorgt. Über ihren weiteren Gesundheitszustand sowie darüber, ob sie ihre Reise unmittelbar fortsetzen konnten, lagen zunächst keine weiteren Informationen vor.

Ersatzmaschine

Nach der außerplanmäßigen Landung organisierte Norwegian eine Ersatzmaschine aus Kopenhagen. Mit diesem Flugzeug konnten sowohl die Passagiere als auch die Besatzung ihre Reise schließlich fortsetzen und ihr ursprüngliches Ziel erreichen.