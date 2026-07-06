Ein Jahr nach dem Start zieht die Bargeldoffensive der Nationalbank eine erste Bilanz. Mit dem neuen OeNB-Bankomaten, den Gouverneur Martin Kocher am Montag in Güttenbach im Burgenland eröffnete, steigt die Zahl der Geräte auf 66. Macht im Schnitt mehr als eine Neueröffnung pro Woche seit Juli 2025. Für die Menschen im burgenländischen Ort bedeutet das vor allem eines: kürzere Wege. Bisher mussten Güttenbacher im Schnitt 4,4 Kilometer zum nächsten Bankomaten fahren. Jetzt sind es nur noch 600 Meter.

80.000 Menschen profitieren

Österreichweit profitieren laut Nationalbank bereits mehr als 80.000 Menschen in Gemeinden, die zuvor keinen eigenen Bankomaten hatten. Die Idee dahinter: Wer Bargeld will, soll es auch bekommen – ohne lange Anfahrt. Davon profitieren nicht nur Privathaushalte, sondern auch der Nahversorger ums Eck, das Wirtshaus oder der örtliche Verein.

„Die Bilanz nach einem Jahr zeigt, dass die Bankomatinitiative der Nationalbank wirkt“, sagt Kocher. Man habe Versorgungslücken im ländlichen Raum gezielt geschlossen. Sein Fazit: „Bargeld ist und bleibt unverzichtbar.“ Auch Güttenbachs Bürgermeister Leo Radakovits freut sich über den neuen Standort: „Der neue Bankomat ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Kürzere Wege zu Bargeld erleichtern den Alltag vieler Menschen.“

OeNB-Gouverneur Martin Kocher (links), Bürgermeister Leo Radakovits © Oenb

120 Geräte bis 2026

Schluss ist damit noch lange nicht: Bis Ende 2026 will die OeNB auf bis zu 120 Geldausgabegeräte aufstocken. Zusätzlich haben sich die Banken gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund verpflichtet, bestehende Bankomatstandorte abzusichern.

Für die Initiative gab es 2025 bereits den „CashTech Innovation Award“ – und offenbar auch viel öffentlichen Zuspruch.