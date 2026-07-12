„Wir haben einen Garten zu Hause“, sagt ein Bub. „Wir Rosen“, sagt ein anderer begeistert. Im Garten des AVS Kindergartens und der Kindertagesstätte in St. Kanzian am Klopeiner See ist die Aufregung gerade groß, haben die Mädchen und Buben doch Besuch bekommen.

Als Teilnehmer der diesjährigen Kinderblumenolympiade hat sich „Gärtner Flori“ heute angesagt. Nachdem die Kinder zusammen mit den Pädagoginnen in den vergangenen Wochen Blumenampeln gehegt und gepflegt hatten, werden die Surfinien heute von „Flori“ begutachtet. Und er ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Bei euch wachsen sie besonders schön.“ Auch die Obfrau des Fördervereins Garten, Gärtnermeisterin Margarita Messner-Fritzl, findet nur lobende Worte: „Die Ampeln sind wunderschön gewachsen und ausgeputzt.“ Kein leichtes Unterfangen bei den hohen Temperaturen, denn Surfinien mögen keine Trockenheit.

Als Dank für ihr Engagement bekommt jedes der Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren eine Pelargonie für zu Hause überreicht. Und nicht nur das: Neben einem Buch, das natürlich mit Blumen zu tun hat, gibt es auch Sonnenblumensamen. „Wenn ihr die jetzt sät, könnt ihr die Sonnenblumen im Herbst bestaunen“, sagt „Flori“.

Verantwortung

Die Einrichtung ist bereits langjährige Teilnehmerin an der Kinderblumenolympiade, die einer von fünf Bewerben der Blumenolympiade ist. Veranstaltet wird diese von den Kärntner Gärtnern in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung als Medienpartner. „Die Kinder lernen so Verantwortung zu entwickeln. Denn wenn die Blume nicht gegossen wird, wird sie trocken“, sagt die Leiterin Christine Neubersch.

Normalerweise gibt es im Garten auch Frühbeete mit Kräutern, die für Tees angebaut werden, Salate, verschiedene Beeren und Karotten. Da aber angrenzend gerade der neue Bildungscampus gebaut wird, gibt es heuer keine Frühbeete.

Wiedererkennungswert

Für „Flori“ sind die Besuche in den Kinderbetreuungseinrichtungen jedes Mal eine Freude. Heimo Petscharnig, wie der Gärtnermeister aus Guttaring heißt, ist von der ersten Kinderblumenolympiade an als „Flori“ im Einsatz. Immerhin ist es heuer schon die 21. Auflage. „Die Kinder sind sehr aufmerksam, wenn man ihnen etwas erklärt“, sagt Petscharnig und fügt hinzu: „Ich finde, Kinder und Blumen gehören einfach zusammen.“ Mit seinem auffallenden T-Shirt und Sonnenhut hat er auch einen Wiedererkennungswert. Denn nicht nur dieser Kindergarten hier ist langjähriger Teilnehmer an der Kinderblumenolympiade. Für Neubersch ist auch klar, dass sie im kommenden Jahr wieder teilnehmen werden. Da die Plätze begehrt und begrenzt sind, heißt es immer, schnell zu sein. Deshalb wird der Anmeldebeginn natürlich rechtzeitig vorgemerkt.

In diesem Jahr nahmen übrigens 45 Kindergärten mit insgesamt 2595 Kindern am Bewerb teil.