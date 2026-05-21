Die anhaltende Wärmeperiode der vergangenen Wochen hat viele Kärntnerinnen und Kärntner dazu bewogen, Blumen und Gemüsepflanzen zu setzen. „Vieles ist leider kaputt geworden“, sagt Margarita Messner-Fritzl, Obfrau der Fördergemeinschaft Garten und verweist auf den Temperatursturz und den Niederschlag der vergangenen Tage. Diese Woche ist noch Vorsicht geboten, so die Gärtnermeisterin. Wenn die Temperaturen stabil werden, sollte dem Gärtnervergnügen nichts mehr im Wege stehen.

Das Wetter werden wohl auch jene im Blick haben, die an der 29. Blumenolympiade teilnehmen, für die man sich ab sofort wieder anmelden kann. Veranstalter sind die Kärntner Gärtner in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung als Medienpartner.

Ausgetragen wird die Blumenolympiade in altbewährter Manier mit fünf Bewerben: mit dem A-Bewerb für Kommunen, dem B-Bewerb für Private in sieben Kategorien, dem Generationenbewerb für Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenunterkünften. Bei der Kinderblumenolympiade sind bereits alle Plätze vergeben. Kinder, die hierbei nicht zum Zug kommen, können beim Bewerb „Kind und Garten“ mitmachen.

Jury bewertet

Während bei der Kinderolympiade „Gärtner Flori“ in die Kindergärten kommt und Rückmeldung und Tipps zu den gehegten Pflanzen gibt, sind bei den anderen Bewerben Jurorinnen und Juroren im Einsatz. Sie bewerten Kulturzustand, Pflanzenkombination und Gesamteindruck. Ist deren Arbeit getan, werden die Gemeinde-, Regional- und Landessieger gekürt. Die Erst- bis Drittplatzierten bei den Regional- und Landessiegern werden bei der Schlussveranstaltung im September geehrt.

Was heuer bei den Kärntner Gärtnern nachgefragt wird? „Sehr begehrt ist die Pflanze des Jahres, die feurige Flora“, sagt Messner-Fritzl, die hinzufügt: „Surfinien werden weniger nachgefragt. Sie brauchen sehr viel Wasser und mögen keine Trockenheit.“ Es sei ein Trend zu robusten Sorten, wie die stehende Pelargonie, zu erkennen. Gerne gekauft werden auch die Bienentänzerin, „eine hängende Blume mit orangefarbenen Blüten“, so die Gärtnermeisterin und die Bienenpflanze „Cordula Blau“.