„Das ist unser dritter Almsommer und wir sind mittlerweile richtig gut eingespielt“, sagt Pauline Moosbrugger, während sie Holzscheite in den Ofen nachlegt. Das macht sie in der Küche jener Hütte, die sie mit ihrer Schwester Juliane auf der Schladminger Alm, hoch über dem Sattental bei Pruggern, betreibt.

Seit Freitag empfangen die beiden Schwestern, 21 und 22 Jahre alt, dort wieder Gäste. Die Hütte, in der sie das tun, ist neu, hat ebenfalls erst drei Almsommer gesehen. Wie es dazu kam, dass sie errichtet wurde, erklärt Pauline: „Das war die Idee von unserem Vater. Weil wir schon viel in der Gastro gearbeitet haben, auf Skihütten zum Beispiel, haben wir uns gedacht, das hier passt gut als Ausgleich zum Studium in Graz.“

Ins Tal geht’s nur selten

Und so verbringen sie die Zeit von Anfang Juli bis Mitte September auf der Alm – und das fast durchgehend. Ins Tal fahren sie nur, wenn ein Fest besucht werden will oder die Vorräte aufgestockt werden müssen. Während sie den Weg per Pick-up zurücklegen können, muss, wer bei den Geschwistern vorbeischauen möchte, gut zu Fuß sein. Denn das Fahren auf dem Forstweg zur Alm ist nur Grundbesitzern, Holzarbeitern oder Jägern vorbehalten.

Der Rest muss seine Fahrzeuge beim Leonhardikreuz, das neben der Straße, die ins Sattental führt, steht, abstellen. Dann geht es rund eineinhalb Stunden per pedes weiter. Oder man startet beim Michaelerberghaus, von dort aus gelangt man über die Stiegleralm in zwei Stunden zur Schladminger Alm. Eine weitere Variante führt in drei bis vier Stunden über den Kochofen.

Die Kreuzung beim Leonhardikreuz – rechts geht‘s weiter ins Sattental hinein, links zur Schladminger Alm. Achtung: Radfahren ist hier nicht erlaubt, der Schranken gewöhnlich geschlossen © KLZ / Dorit Burgsteiner

„Passt für uns genau“

Machen das viele? „Für uns passt der Zulauf genau, wir kommen zu zweit gut zurecht“, sagt Juliane. Sie kümmert sich um die Küche, Pauline ums Servieren. Und was passiert, wenn dann in wenigen Jahren das Arbeitsleben ruft? „Wir studieren jetzt einmal fertig, und dann schauen wir weiter“, erwidern die Schwestern lächelnd.