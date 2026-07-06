Ein Bikini im Sommerurlaub? Nicht bei Schauspielerin Anne Hathaway. Der „Der Teufel trägt Prada“-Star trägt stattdessen einen knallbunten Ganzkörperanzug, der sie von Hals bis Knöchel vor der Sonne schützt. Bereits im Vorjahr zeigte sich Hathaway an der Amalfiküste im UV-Anzug, den Sommer zuvor in Sardinien. Nun wurde sie erneut in dem Ganzkörper-Bikini gesehen und begeistert damit im Netz.

So schreibt eine Userin auf TikTok: „Darum sieht sie aus wie 23, obwohl sie 43 ist.“ Auch US-Schönheitsmedizinierin Charlotte Bader lobt den Star in einem Video und bezeichnet die Schauspielerin als „Aushängeschild für Anti-Aging und Sonnenschutz im Urlaub.” Getitelt hat sie das Video mit den Worten: „Anne Hathaways Hingabe an den Sonnenschutz ist inspirierend.“

Hautkrebs in der Familie

Bereits 2012 erklärte Hathaway ihre Hingabe zum Sonnenschutz gegenüber „The Sun“ ausführlich. „Meine Mutter hatte Hautprobleme und meine Großmutter Hautkrebs“, wird sie dort in einem Interview zitiert. Aus diesem Grund trage sie täglich Sonnencreme auf und nehme einen Schirm bei starker Sonneneinstrahlung mit. Doch was, wenn die Schauspielerin für eine Rolle gebräunt aussehen soll? Dann greife sie zu Selbstbräuner, so Hathaway.

Schwanger mit drittem Kind

Erst kürzlich veröffentlichte die Schauspielerin ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien. In einem Kurzvideo auf der Social-Media-Plattform Instagram zeigt sich die Hollywood-Schauspielerin in einem weißen Kleid. Zu Beginn verdeckt sie ihren Bauch mit ihren Armen, lässt diese jedoch sinken und präsentiert ihren Babybauch. Dazu läuft im Hintergrund das Lied „Baby I’m yours“ von Barbara Lewis. Für Hathaway und ihren Mann Adam Shulman (45) ist es das dritte gemeinsame Kind. Das Paar heiratete 2012, vier Jahre später kam Sohn Jonathan und 2019 Sohn Jack zur Welt.