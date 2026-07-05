Es ist nie zu spät - Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz will nun doch das Thema Führerschein angehen. Die 52-Jährige hat sich bisher immer chauffieren lassen, da sie „große Angst“ vor dem Autofahren habe, erklärte sie in der YouTube-Show „Hot Ones“. Die spanische Schauspielerin überdenkt ihre Einstellung jetzt - dahinter steckt U2-Frontmann Bono (66).

Der irische Ausnahmemusiker habe ihr nämlich vor einiger Zeit ein besonderes Präsent überreicht: „Bono hat mir zum letzten Geburtstag ein Auto geschenkt.“ Cruz erklärt, dass sie nun keine andere Wahl mehr hätte, als doch noch das Autofahren zu lernen.

Tragisches Erlebnis als Kind

Die Schauspielerin aus „Vanilla Sky“ oder „Jamon Jamon“ fürchte sie laut eigenen Angaben aber nicht nur, wenn sie selbst hinter dem Lenkrad sitzt, sondern auch als Beifahrerin. „Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, denke ich: ‚Ok, jetzt geht’s los. Schaffen wir es oder nicht?‘“

Die Fahrangst, die man auch als Amaxophobie ( „amaxo-“, griechisch für „Auto“ und „-phobia“ für „irrationale Angst“) bezeichnet, könnte bei Cruz auf ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit zurückgehen. „Meine Schwester wurde vor meinen Augen von einem Auto überfahren, als ich acht oder neun Jahre alt war“, sagte sie einst gegenüber „Elle“. Diese wurde nach dem Unfall zwar bewusstlos, habe sich aber vollständig erholt, berichtet der „Spiegel“.

Seit 16 Jahren verheiratet

Cruz erhielt ihren Oscar als „Beste Nebendarstellerin“ in der Filmkomödie „Vicky Christina Barcelona“ im Jahr 2009, drei weitere Male war sie für einen Academy Award nominiert. Ihren Mann Javier Bardem - ebenfalls vielfach ausgezeichnet als Schauspieler - kennt sie seit 33 Jahren, die beiden heirateten schließlich 2010. Das Paar hat zwei Kinder.