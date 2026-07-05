Schauspielerin Franka Potente hat erstmals öffentlich gemacht, dass sie und ihr Ehemann Derek Richardson bereits seit rund drei Jahren getrennte Wege gehen. Trotz des Liebes-Aus betont die 51-Jährige, dass das Verhältnis zwischen ihnen weiterhin freundschaftlich ist.

Die Trennung erwähnte Potente eher beiläufig in einem Interview mit der Zeitung „Die Zeit“. Demnach kümmern sich beide Elternteile weiterhin gemeinsam um ihre beiden Töchter, die heute 15 und 13 Jahre alt sind. Das Wohl der Familie stehe nach wie vor im Mittelpunkt.

Franka Potente und der US-Schauspieler Derek Richardson hatten 2012 geheiratet. Über ihr Privatleben sprach die deutsche Schauspielerin stets nur selten. Umso überraschender kommt nun die Nachricht, dass die Ehe bereits seit mehreren Jahren beendet ist.

Neben der Trennung sprach Potente auch offen über ihre Karriere in Hollywood. Sie kritisierte die Arbeitsbedingungen in der Filmbranche und berichtete, dass sie insbesondere zu Beginn ihrer internationalen Laufbahn aufgrund ihrer Unerfahrenheit benachteiligt worden sei. So habe sie für ihre Rolle in „Die Bourne Identität“ keinen Gewerkschaftsvertrag erhalten und bis heute keine Tantiemen bekommen.

Krebs überstanden

Auch gesundheitlich musste die Schauspielerin schwere Zeiten überstehen. Vor drei Jahren erhielt sie die Diagnose Brustkrebs. Nach einer erfolgreichen Operation blickt sie heute optimistisch nach vorn und sagt, die Erkrankung habe ihr vor allem gezeigt, wie wertvoll Gesundheit und Zeit mit der Familie sind.

Beruflich setzt Franka Potente inzwischen andere Prioritäten als früher. Statt möglichst vieler großer Rollen stehen für sie heute ausgewählte Projekte und das Familienleben im Vordergrund. Nach bewegten Jahren in Hollywood scheint die Schauspielerin ihren eigenen Weg gefunden zu haben – auch nach dem Ende ihrer Ehe.