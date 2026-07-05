Am Sonntag gegen 13 Uhr kam es zum Brand einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus der im zweiten Obergeschoß gelegenen Wohnung wahrgenommen werden. Der Brand wurde in weiterer Folge von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gelöscht. Die Wohnungsbesitzer befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

Vier Tiere

In der Wohnung befanden sich vier Katzen, die von den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr gerettet wurden. Die Tiere wurden anschließend von der Polizei in die Obhut eines Tierarztes übergeben. Die Brandursache sowie eine Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Zweiter Brand

Am Sonntag kam es in einer Mehrparteienwohnanlage in Spittal zu einem Brand im Müllraum. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte ein Hausbewohner, den Brand mittels eines Feuerlöschers zu bekämpfen. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal konnte das Feuer in weiterer Folge löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand aus bislang unbekannter Ursache in einem Müllcontainer aus. Der Müllcontainer samt Inhalt brannte vollständig aus. Darüber hinaus wurden Teile der Fassade, der Elektroinstallation, des Daches sowie der Dachrinne beschädigt.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden geführt.