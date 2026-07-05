Ein Großbrand brach Freitagnachmittag in der Nähe von Ivan Dolac auf der Insel Hvar aus. Es ist bereits der dritte Brand binnen weniger Tage, der auf einer der Inseln vor Split ausgebrochen ist. Am Dienstag brach nach einem Blitzeinschlag ein Waldbrand auf der Insel Čiovo aus und am vergangenen Sonntag wüteten Flammen auf der Insel Vis

Erst am Samstagnachmittag konnte das Feuer auf Hvar unter Kontrolle gebracht werden. Auch am Sonntag sind sie weiterhin mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Lage sehr ernst

Der Brand wurde am Freitag um 16:10 Uhr der Feuerwehrleitstelle des Gespanschaftskreises Split-Dalmatien gemeldet. „Am Brandort angekommen, wirkte die Lage sehr ernst und anspruchsvoll. Die Löscharbeiten konzentrierten sich zunächst auf den Schutz der Häuser, die größtenteils gerettet werden konnten. Leider wurden jedoch auch einige Höfe und ältere Fahrzeuge zerstört“, berichtet die Feuerwehr Jelsa.

Häuser abgebrannt

Zwei leerstehende Häuser brannten vollständig nieder, zwei Villen wurden beschädigt. Auch mehrere Weinberge wurden in Mitleidenschaft gezogen. 60 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen der Feuerwehren von Hvar, Jelsa und Stari Grad sind an den Löscharbeiten beteiligt. Vier Löschflugzeuge vom Typ Canadair CL-415 unterstützten die Löscharbeiten aus der Luft.

„Das Feuer auf Hvar brach bei starkem Wind und in schwierigem Gelände aus. Zahlreiche Gebäude waren bedroht. Trotz der schwierigen Umstände leisteten die Feuerwehrleute der Insel Hvar, zusammen mit den Feuerwehren aus Jelsa und den Besatzungen unserer Löschflugzeuge, hervorragende Arbeit. Größere Sachschäden konnten verhindert und ein Übergreifen des Feuers auf nahegelegene Siedlungen gestoppt werden“, sagte Feuerwehrchef Slavko Tucaković und lobte alle Einsatzkräfte.

200 Hektar betroffen

Das Feuer breitete sich bis Samstagnachmittag über eine Fläche von rund 200 Hektar Kiefernwälder, Gebüsch und Grasland aus. Am Sonntagmorgen wurde erneut ein Canadair zum Brandort entsandt, während zusätzliche Feuerwehrkräfte aus den Einsatzgebieten Sinj und Imotski als Unterstützung vom Festland eintrafen.