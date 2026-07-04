„Es war wie eine Explosion“, sagt Markus Mild. Der Schreck sitzt ihm noch immer in den Knochen. Am Freitag wurde der Steirer in einen Verkehrsunfall verwickelt. Er wollte an der Kreuzung Triester Straße – Schwarzer Weg in Fraz umkehren, um seine Fahrt wieder auf der Triester Straße in südliche Richtung fortzusetzen. Eine 58-jährige Grazerin, die von der Triester Straße kam, kollidierte dabei mit ihm.

Mild sagt, er habe bei Grün gewendet, die Frau müsse daher bei Rot losgefahren sein, als es zur Kollision kam. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Lenkerin ergab jedenfalls eine schwere Alkoholisierung. Gänzlich geklärt sind die Umstände jedoch noch nicht. Demnach ist nicht gesichert, ob die Frau wirklich bei Rot über die Ampel fuhr.

Ersthelfer im Einsatz

Mild hofft, dass sich nun Zeugen melden, die die Version des Unfalls bestätigen können. Kurz nach dem Zusammenstoß konnte er noch mit der 58-Jährigen sprechen. „Schon zu diesem Zeitpunkt hat sie alles geleugnet, wirkte jedoch stark abwesend und desinteressiert.“.

Für Mild steht fest: Die Frau trägt sei Schuld am Unfall. „Ein Ersthelfer hat mich aus meinem Auto befreit, nachdem ich stark auf die linke Seite des Wagens gedrückt wurde.“. Glücklicherweise kam er jedoch mit dem Schrecken und wenigen Kratzern davon. Auch die Frau verletzte sich nur leicht.

Die 58-Jährige musste ihren Führerschein nun vorläufig abgeben. Genauere Details sind jedoch offen. Vorerst hat sich nämlich noch kein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Hinweise an Tel. 059 133/65 41 10.