Der Unfall ereignete sich Donnerstag gegen 8.35 Uhr auf der Triester Straße im Bereich der Kreuzung Schwarzer Weg. Ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark war stadteinwärts unterwegs und wollte an der Kreuzung wenden, um seine Fahrt wieder in südlicher Richtung fortzusetzen. Nach seinen Angaben fuhr er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein.

Zur gleichen Zeit war eine 58-jährige Grazerin auf der Triester Straße in südlicher Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in das LKH Graz gebracht. Ein Alkotest bei der 58-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung von mehr als 1,5 Promille. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Alkohol am Steuer bei Unfall: Zeugenaufruf

Da der genaue Unfallhergang noch Gegenstand der Ermittlungen ist, sucht die Verkehrsinspektion Graz I nach Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059 133/65 41 10 bei der Polizei zu melden.