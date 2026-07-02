Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr lenkte ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt sein Auto in Klagenfurt auf der Roseneggerstraße in Richtung Harbacher Straße. Aus derzeit unbekannter Ursache touchierte er dort einen Gartenzaun, überschlug sich mit seinem Fahrzeug, das dann auf der Fahrerseite liegen blieb.

Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. Ein Alkomatentest verlief positiv. Im Einsatz befand sich neben der Polizei und der Rettung auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.