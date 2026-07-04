Zum ersten Mal seit 1971 und zum zweiten Mal in der Geschichte wurde die Tour de France mit einem Mannschaftszeitfahren eröffnet. Das Duell der Teams gegen die Uhr bringt zwar selten entscheidende Zeitvorsprünge, ist aber sehr prestigeträchtig. Das erste Gelbe Trikot der 113. französischen Landesrundfahrt schnappte sich Jonas Vingegaard von „Visma | Lease a Bike“. Das Team des zweifachen Tour-Siegers aus Dänemark lieferte vor allem im Flachen eine starke Leistung ab, und der Kapitän spurtete den Schlussanstieg hinauf. Bei dieser Austragung löste der letzte und nicht wie früher oft der vierte Fahrer des Teams die Zeit aus.

Nach „Visma“ rollte nur noch das Team von Titelverteidiger Tadej Pogačar über die Startrampe. Österreichs Zeitfahrmeister Felix Großschartner zog lange für „UAE Team Emirates-XRG“ das Tempo an und brachte Isaac del Toro und Tadej Pogačar ins Finale. Der Slowene versuchte noch, alle Kräfte zu mobilisieren, doch musste er sich um 11,3 Sekunden geschlagen geben und wurde hinter Filippo Ganna (Ineos/+7,3) Dritter in der Einzelwertung. Einige Klassementfahrer büßten etwas Zeit auf die besten Fahrer ein. Paul Seixas (Decathlon) verlor etwa 39 Sekunden.

Auch die Sonderwertungen wurden ausgefahren. Egan Bernal (Ineos) holte sich das Grüne Trikot des Punktebesten. Diese Wertung wurde im ersten flachen Segment genommen. Bernal verlor 3:06 Minuten auf den Tagesschnellsten. Mit dem schnellsten Schlussanstieg hüllte Pogačar sich in das gepunktete Trikot (Bergwertung).

Am Sonntag steht die zweite Etappe von Tarragona abermals nach Barcelona über 168,5 Kilometer auf dem Programm. Es ist mit vier kleineren Bergwertungen eine der mittelschweren Etappen.