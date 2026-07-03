Wie könnte es anders sein, dreht sich im Vorfeld der Tour de France wieder alles um Tadej Pogačar und seinen möglichen fünften Gesamtsieg. Fast alles. Denn neben den Chancen, die Jonas Vingegaard auf einen dritten Gesamtsieg als wohl schärfsten Herausforderer zugeschrieben werden, träumt die „Grande Nation" selbst nicht nur heimlich von einem Wunder auf Carbon. Die fleischgewordene Hoffnung der französischen Seele auf den ersten Triumph seit Bernard Hinault Anno Domini 1985 ist ausgerechnet ein 19-Jähriger. Paul Seixas, gepriesen als das neue Wunderkind im internationalen Radsport, trägt das Trikot von „Decathlon" und war in der laufenden Saison der Einzige, der Attacken des slowenischen Klassenprimus einigermaßen parieren konnte.

Er ist 19 Jahre und 283 Tage alt, wenn das eröffnende Mannschaftszeitfahren in Barcelona bestritten wird, der jüngste Teilnehmer der „Tour der Leiden" seit 1937 und einer von 48 Debütanten. „Ich fühle mich bereit, über diese drei Wochen alles zu geben und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", sagte Seixas. „Ich setze mir kein spezifischeres Ziel, weil ich ins Ungewisse aufbreche – ich bin noch nie ein so langes und anspruchsvolles Rennen gefahren."

Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) hat mit einer beeindruckenden und dabei schon fast zu Langeweile führenden Dominanz die Saison regiert. Das zeigt auch die Weltrangliste, die rollierend alle Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen berücksichtigt. „Pogi" führt mit deutlichem Abstand vor Jonas Vingegaard, der unlängst den Giro gewonnen hat. Beide sind auch erfolgreicher als das Gros der World-Tour-Teams. Pogačar alleine wäre die fünftbeste Mannschaft und die siebtbeste Nation. Vingegaard belegt die Plätze acht (Team) und zehn (Nation). Der erweiterte Favoritenkreis ist hochkarätig, denn aus den Top zehn der Einzelrangliste fehlt nur Felix Gall, der von Seixas als Kapitän in Frankreich abgelöst wurde, aber mit Platz zwei beim Giro geglänzt hat.

Seixas rangiert auf Platz acht der Rangliste. Mit einem schweren Sturz samt offener Wunden bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes erfuhr er heuer zwar einen Dämpfer, doch bereitete er sich mit einem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada gezielt vor. Trotz der Belastung durch die Höhe spult er extreme Umfänge ab. Rund 43.000 Höhenmeter hat er gesammelt und dabei 1687 Kilometer abgespult. Der härteste Tag: 6255 Höhenmeter, verteilt auf 200 Kilometer, fuhr er mit 29,1 km/h im Schnitt. Gebummelt hat er nie, wie seine Zeiten, die er auf der Plattform Strava veröffentlicht, zeigen.

Ob er überraschen kann? „Ich würde es ihm wünschen", sagt Bernhard Eisel, Ex-Profi mit der Erfahrung von zwölf Tour-Teilnahmen. „Sonst haben sie es wieder geschafft, dass sie ein junges Talent verbrannt haben." Auch Pogačar hat jung seine erste Grand Tour bestritten. „Das war die Vuelta. Er hat damals eine Etappe gewonnen und ist mit 20 Jahren sensationell Dritter geworden. Als Slowene hat er damals überrascht und musste ein paar Interviews mehr geben. Die drei Wochen mit dem Drumherum werden für Seixas aber eine andere Nummer", sagt Eisel, der „Lidl-Trek“ bei der Tour of Austria als Sportlicher Leiter anführen wird. Die fährt am 8. Juli auch durch Stallhofen und Voitsberg, die Orte seines Erwachsenwerdend.

Zahlreiche Erfolge

Dass Seixas das Potenzial hat, ist unbestritten, doch schon viele sind an der Belastung von drei Wochen zerbrochen. Mit dem Gesamtsieg bei der Baskenland-Rundfahrt, dem Triumph bei La Flèche Wallonne und zweiten Plätzen hinter Pogačar bei Strade Bianche und Liège-Bastogne-Liège hat Seixas berechtigte Hoffnungen geweckt.

Doch kommt er auch an Vingegaard oder Pogačar heran? Der Slowene bewies beim finalen Anstieg der Tour de Suisse, dass er absolut in Bestform ist. 6,95 Watt pro Kilogramm soll er mit seinen 65 Kilogramm Körpergewicht für 22:08 Minuten geliefert haben. Genaue Daten sind geheim. Damit scheint er zumindest nicht schwächer zu sein als 2024. Da zerstörte er Vingegaard auf dem Plateau de Beille regelrecht und lieferte eine seiner stärksten Leistungen ab. Er fuhr die 15,8 Kilometer in 39:43 Minuten mit gut 6,9 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind bei 65 Kilogramm gut 448,5 Watt (oder 448,5 W). Damit pulverisierte er den Rekord von Marco Pantani um 3,5 Minuten. Der Profi Koen Bouwman skizziert Pogačars Leistungsvermögen so: „Ich glaube wirklich, dass der Unterschied zwischen den Amateuren und mir genauso groß ist wie der Unterschied zwischen Pogačar und mir. Der Unterschied ist so unglaublich, dass man es nicht mal beschreiben kann."