Dies sind meine letzten Zeilen bei dieser WM aus den USA – und die schwierigsten. Warnung: Es wird persönlich. Sehr persönlich und das liegt mir nicht so. Sollten Sie also hier Analysen oder „Breaking News“ erwarten, blättern Sie weiter. Heute werde ich in Wien landen. Und so sehr ich mich auf das Wiedersehen mit meiner Familie freue, ich hätte es schon noch die eine oder andere K.o.-Runde hier ausgehalten. Auch wegen des Landes. Einst war ich fast Stammgast, über die Jahre hatte ich beinahe vergessen, wie sehr es mir gefällt.

Umso dankbarer bin ich für dieses Erlebnis. Dankbar für Sasa Kalajdzic, sein Tor und die damit verbundenen Emotionen. Diese Sekunde, die alles vergessen machte, was ich in den Minuten davor möglicherweise von mir gegeben habe. Es wäre nicht druckreif gewesen. Dafür, in „meinem“ Stadion in Santa Clara das erste WM-Spiel meiner beruflichen Laufbahn erleben und dabei auch noch den letztlich einzigen ÖFB-Sieg feiern zu dürfen. Ich bin dankbar, noch ein Match mit Beteiligung von Lionel Messi erlebt zu haben. Für die Kollegen aus meiner Reisegruppe, die gemeinsamen Fahrten zu Trainings und Medienterminen, für Santa Barbara, für die Möglichkeit, in Texas und in Missouri auch andere Eindrücke zu sammeln als in meinem geliebten Kalifornien.

Dabei hatte ich diese Reise mit eher mulmigem Gefühl angetreten. Jetzt kann ich’s ja zugeben: Meine vierjährige Tochter hat das im Vorfeld wohl gespürt und gefragt: „Papa, was ist, wenn’s lustig wird?“ Kinder sind oft so viel gescheiter als Erwachsene. Und ja, ihre Vorahnung war richtig, es war tatsächlich lustig. Aber meine Verunsicherung, ob ich das wirklich schaffe, hatte schon ihre Berechtigung. Und jetzt sind wir endlich beim wahren Grund für meine Dankbarkeit.

Anfang des Jahres hatte ich gesundheitliche Probleme. Wenn man zwischendurch zittert, ob man den Beruf, den man liebt, wieder ausüben kann, hat man Sorgen, die man so nie hatte. Echt deppert, aber vermutlich menschlich, dass es oft persönliche Krisen benötigt, um gescheiter zu werden. Ich bin daher vor allem drei Personengruppen zu riesigem Dank verpflichtet. Den Kollegen im Büro. Nicht nur, weil sie in Graz intensiv gearbeitet haben, während ich hier einen Lebenstraum erfüllt bekam. Sondern wegen der Zeit meiner Abwesenheit, als sie in die Bresche gesprungen sind, mich nach meinem Wiedereinstieg „mitgeschleppt“ haben. Ich höre den einen oder anderen bis hierher nach Los Angeles spötteln, dass eh nicht so viel zu kompensieren ist, wenn ich ausfalle ... Ich euch auch! Von ganzem Herzen.

Weiters gilt mein Dank allen Personen in diversen medizinischen Einrichtungen, die an meiner Genesung beteiligt waren oder sind. Mein allergrößter Respekt vor eurer Arbeit! WM-fit zu werden, war der Bonus. Gesund zu werden, mein Hauptpreis. Und vor allem muss ich meinen Freunden und meiner Familie danken, die mitgezittert haben, wie gut ich mich in den USA schlage. Meiner Frau und meiner Tochter, den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und natürlich: Danke auch an Sie, liebe Leserinnen und Leser fürs Dabeibleiben.

Altmann fertig, lustig war’s, Papa fliegt jetzt dankbar nach Hause.