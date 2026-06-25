Im Jahr 2002 verabschiedeten sich einige Leute vor meinem Abflug zu Winter-Olympia nach Salt Lake City für immer. Darunter mein damaliger Chef, der mich entsandt hat. Ein halbes Jahr nach 9/11 könne ein Flug zu einem Großereignis in den USA nicht gut ausgehen. Ich hoffe, das war nur sehr schwarzer Humor. Vermutlich schon. Wie auch immer, ich bin wohlbehalten zurückgekehrt, und natürlich ist mir vollends bewusst, dass man mit Themen wie Terrorgefahr eigentlich keine Späße macht.

Diesmal konnte man vor der Abreise das Gefühl haben, dass es wieder in ein Hochrisikogebiet geht. Gefühlt war die brisante politische Situation in der Heimat ein Dauerthema. Auch wenn die Angelegenheit naturgemäß bei den Kollegen aus dem Politik-Ressort besser aufgehoben ist, bin ich durchaus interessiert an US-Politik und wollte mich hier vor diesem Thema nicht drücken. Daher war mein Plan, meinen Eindruck hier zu berichten, sobald es etwas Relevantes zu berichten gibt. Mittlerweile bin ich drei Wochen hier und warte immer noch. Donald Trump in Dauerschleife an allen Ecken und Enden?

Natürlich, medial kommt man ihm nicht aus. Wenn wir beim Sport bleiben, war es höchst amüsant, wie er bei den NBA Finals aus dem Madison Square Garden in New York gepfiffen wurde. Aber sonst? Nix. Nada. Im Alltag ist das vermeintliche Dauerthema nicht spürbar. Das heißt keineswegs, dass alles super ist und plötzlich alle Gräben überwunden wären. Aber irgendwie ist es schon auch eine gute Geschichte, dass es keine Geschichte gibt und alles halb so schlimm ist wie mancherorts gedacht.