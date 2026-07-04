Am Freitag gegen 21 Uhr kam es im Bezirk Völkermarkt zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Ein Bewohner der darunterliegenden Wohnung bemerkte den Rauch und verständigte unverzüglich die Einsatzkräfte.

Da die Wohnungstüre versperrt war und eine Notlage des Wohnungsinhabers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Wohnung aufgrund von Gefahr im Verzug gewaltsam geöffnet. Im Zuge der Durchsuchung der stark verrauchten Wohnung konnte dann der 55-jährige Mieter schlafend auf einer Couch im Wohnzimmer angetroffen werden.

Leichte Rauchgasvergiftung

Die Rauchentwicklung war auf einen am eingeschalteten Elektroherd verbrannten Kochtopf zurückzuführen. Der Mann dürfte während der Essenszubereitung eingeschlafen sein. Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort erstversorgt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Loibach mit insgesamt vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften.