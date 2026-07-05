Meeresbiologen beobachten mit wachsender Sorge die Ausbreitung des Rotfeuerfisches in der Adria. Die ursprünglich im Indopazifik und im Roten Meer beheimatete Art wird inzwischen immer häufiger entlang der kroatischen Küste gesichtet und stellt eine zunehmende Gefahr für das empfindliche Ökosystem dar. Während der Rotfeuerfisch vor wenigen Jahren noch als seltene Ausnahme galt, habe sich seine Verbreitung inzwischen deutlich beschleunigt. Nach Angaben von Forschern wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche neue Sichtungen registriert. Besonders betroffen seien die südlichen Bereiche der Adria, doch Experten rechnen damit, dass sich der invasive Raubfisch weiter nach Norden ausbreiten könnte.

Da der Rotfeuerfisch in der Adria kaum natürliche Feinde besitzt, kann er sich nahezu ungehindert vermehren. Er ernährt sich von kleinen Fischen und Krebstieren und gefährdet dadurch heimische Arten sowie das ökologische Gleichgewicht im Meer.

Schmerzhafte Berührung

Zusätzlich ist Vorsicht geboten: Die auffälligen Rücken-, Bauch- und Bruststacheln des Rotfeuerfisches enthalten ein Gift, das bei Berührung schmerzhafte Verletzungen verursachen kann. Badegäste, Taucher und Fischer sollten deshalb ausreichend Abstand halten und gefangene Tiere nur mit entsprechender Vorsicht behandeln.

Um die Ausbreitung besser dokumentieren zu können, rufen Wissenschaftler des Instituts für Ozeanografie und Fischerei nun Taucher, Segler, Fischer und Wassersportler dazu auf, Sichtungen oder Fänge zu melden. Solche Bürgerbeobachtungen würden wertvolle Daten liefern, mit deren Hilfe die Entwicklung der Population überwacht werden kann.

Suezkanal

Trotz seiner giftigen Stacheln gilt das Fleisch des Rotfeuerfisches als essbar und wird in einigen Mittelmeerländern sogar als Delikatesse angeboten. Fachleute sehen daher auch die gezielte Entnahme der Tiere als eine Möglichkeit, ihre weitere Ausbreitung einzudämmen.

Schon im Sommer des Vorjahres hatten italienische Wissenschaftler vor der Ausbreitung der invasiven Art gewarnt, die durch den Suezkanal ins Mittelmeer gelangte und 2016 auch erstmals in Italien gesichtet wurde.