Im Freibad Stainz werden am Samstag, 4. Juli, die steirischen Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen ausgetragen. Ab 9 Uhr treten rund 80 Athletinnen und Athleten aus der gesamten Steiermark sowie Gäste aus anderen Bundesländern in verschiedenen Einzel- und Mannschaftsbewerben gegeneinander an.

Der Rettungssport verlangt nicht nur Schnelligkeit und Ausdauer. Gefragt sind auch Fähigkeiten, die für Einsätze der Österreichischen Wasserrettung entscheidend sind. Damit verbindet der Bewerb sportlichen Ehrgeiz mit praxisnahen Rettungstechniken.

Zuschauerinnen und Zuschauer können die Wettkämpfe im Freibad mitverfolgen und die Teilnehmenden anfeuern. Die Siegerehrung ist für etwa 16.30 Uhr vorgesehen.