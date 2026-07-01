Die vierte Klasse der Volksschule Frauenberg wurde von Landeshauptmann Mario Kunasek in der Grazer Burg begrüßt. Die Kinder hatten zunächst den Bezirksbewerb und danach das steirische Landesfinale der Kindersicherheitsolympiade „SAFETY-Tour“ gewonnen.

Beim Bundesfinale in Wien setzten sie eines drauf: Mit Platz zwei kürten sie sich zur zweitsichersten Volksschulklasse Österreichs. In den Bewerben waren Wissen, Geschicklichkeit, Teamgeist und das richtige Verhalten in Notfällen gefragt.

Kunasek gratulierte den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrkräften und Begleitpersonen. Auf dem Programm stand auch eine Führung durch die Grazer Burg. An der steirischen SAFETY-Tour nahmen 224 Klassen mit 3875 Kindern teil.