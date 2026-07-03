Er ist zwar erst 21 Jahre alt, dennoch kann Niki Strauss bereits auf jede Menge internationale Erfahrung zurückgreifen. Für den Klagenfurter ging es, seitdem er vor rund vier Wochen aus seinem zweiten Studienjahr in den Vereinigten Staaten zurückgekehrt ist, im wahrsten Sinne des Wortes Schlag auf Schlag. Nicht nur, dass er sich auf die U23-Weltmeisterschaft in Duisburg (23. bis 26. Juli) vorbereitet, absolvierte er auch ein einmonatiges Praktikum bei einer Investment-Firma in Wien. „Die letzten Wochen waren schon sehr stressig. Unter der Woche bin ich jeden Tag um 5.30 Uhr aufgestanden, spulte auf der Alten Donau die erste Trainingseinheit herunter, danach ging es ins Büro, ehe es am Abend erneut aufs Wasser ging. Die Doppelbelastung war in den letzten Tagen schon spürbar“, gibt der Ruderer des RV Albatros Einblicke.

Strauss hat sich aber auch ganz bewusst für eine adäquate Ausbildung neben seinem Sport entschieden, bereitet sich in jeder Hinsicht akribisch auf die Zukunft vor. „Viele Athleten vergessen, dass es auch ein Leben nach der Sportkarriere gibt. Darauf will ich mich bestmöglich vorbereiten, später etwas in der Hand haben.“ So wird der Albatride sein Studium voraussichtlich im kommenden Frühjahr – ein Jahr unter der Mindeststudienzeit – abschließen. „Das ist zumindest einmal der Plan. Ich besuche auch im Sommer einige Online-Seminare, um früher abschließen und mich danach voll und ganz meinem großen Ziel widmen zu können.“ Und das ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Bevor es jedoch so weit ist, steht in gut zwei Wochen aber einmal die U23-Weltmeisterschaft auf dem Plan. Für Strauss ist es bereits die dritte Teilnahme seiner Karriere. Nach Einsätzen im Vierer ohne und im Einer geht er heuer erneut im Skiff an den Start. Erste Priorität ist es einmal, den 16. Platz vom Vorjahr zu verbessern. „Wenn er sein Potenzial voll ausschöpfen kann, kann er durchaus am A-Finale anklopfen. Dafür muss aber alles passen. Ihm fehlt einfach die Konstanz im Einer, auch weil er in den USA fast ausschließlich im Achter sitzt“, erklärt Landestrainer Thomas Kornhoff.

Schwierige Umstellung auf den Einer

Auch sein Schützling gibt zu, dass „der Wechsel in den Einer eine große Umstellung ist, vor allem im mentalen Bereich. Im Achter wird der Druck auf mehrere Schultern verteilt, man pusht sich gegenseitig. Jetzt bin ich plötzlich ganz auf mich alleine gestellt. Der Einer ist wohl die härteste Bootsklasse, die es gibt. Da braucht man Nerven aus Stahl – auch weil ein Rennen um eineinhalb bis zwei Minuten länger dauert als im Achter.“

Hoffnung auf eine Top-Acht-Platzierung geben dem 21-Jährigen vor allem die guten Zeiten bei der internationalen Wiener Ruderregatta sowie die ausgezeichnete körperliche Verfassung. „Meine physiologischen Werte sind wesentlich besser als noch vor einem Jahr. Diesbezüglich ist in Amerika schon sehr viel weitergegangen. Außerdem habe ich bereits letztes Jahr Einer-Erfahrung sammeln können, was mir heuer sicher zugute kommt.“