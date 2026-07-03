Es war unvermeidbar, jetzt ist der Schritt getätigt. Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft am Freitag zurückgetreten. Nur einen Tag nachdem ihm die DFB-Spitzen bei einem langen Gespräch in Frankfurt am Main eben diesen Rücktritt schon nahegelegt hatten. Die erbetene Bedenkzeit fiel kurz aus, am nächsten Tag war der Abgang offiziell. Wie es um die Modalitäten der Vertragsauflösung bestellt ist, in welcher Form es vielleicht dennoch zu einer (millionenschweren) Abfertigung kam, ist nicht überliefert.

„Ich habe seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient“, sagte Nagelsmann, der mit Deutschland im WM-Sechzehntelfinale an Paraguay, dem schlechtesten Gruppendritten, der den Sprung noch geschafft hatte, im Elferschießen gescheitert war.

Der Verband bestätigte auch, sich bereits mit dem „Head of Global Soccer“ von Red Bull, Dortmund- und Liverpool-Trainerikone Jürgen Klopp zu beschäftigen. „Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“, hieß es in einer DFB-Mitteilung über Klopp, der aktuell bei der WM als TV-Experte auftritt. Der Trainerwechsel kommt dem DFB nicht günstig, immerhin wird auch Red Bull eine Ablöse verlangen. Doch warum wurde dieser Schritt notwendig? Daran scheiterte Julian Nagelsmann:

Sportliche Bilanz war bis zum WM-Ausscheiden in Ordnung

Die Zahlen, die Nagelsmann lieferte, waren nicht überragend, aber durchaus nicht ganz schlecht. In 37 Spielen holte Deutschland im Schnitt 2,03 Punkte, verlor acht Spiele, spielte achtmal Remis und siegte 20 Mal. Aber: Die Siege wurden vor allem gegen kleinere Teams auf dem Globus eingefahren, gegen Spanien verlor man das EM-Viertelfinale 2024 zugegeben unglücklich 1:2 nach Verlängerung, auch gegen Portugal (1:2), Frankreich (0:2) aber auch Österreich 2023 (0:2) gab es Niederlagen. Und als bei der WM Ecuador (1:2) und Paraguay (4:5 i. E.) zu stark waren, war der Bogen überspannt.

Inkonsequenz bei den Nominierungen und Aufstellungen

Mit seiner Ankunft rief Julian Nagelsmann das „Leistungsprinzip“ aus, probierte etliche Kicker aus. Auch jene, die teils nur wenige gute Spiele unmittelbar vor Lehrgängen absolviert hatten. Gerade vor der auch von den Auftritten guten Heim-EM 2024 löste das Euphorie unter Spielern und Fans aus. Jeder hatte eine faire Chance, zumindest fast jeder. Nach und nach, aber ohne konkreter darauf einzugehen, wurde das über Bord geworfen. Warum der wie so oft im Teamdress schwache Leroy Sané, zu dem Zeitpunkt ein Ersatzspieler bei Galatasaray, einberufen wurde, war nur eines von vielen Fragezeichen. Zudem wünschten sich viele Anhänger eher Saïd El Malal, den Senkrechtstarter von Köln, bei der WM. Als bei der Verletzung von Lennart Karl dann Assan Ouedraogo aus dem Urlaub holte und nicht El Mala, ließ die Wogen hochgehen.

Auch in puncto Aufstellung war Nagelsmann angekreidet worden, keinen Rechtsverteidiger nominiert zu haben, stattdessen mit Kapitän Joshua Kimmich hinten zu spielen statt auf der Sechserposition in eingespielter Formation mit dessen Bayern-Kollegen Aleksandar Pavlović. Stattdessen durfte Felix Nmecha ran, machte seine Sache zunächst gut, gegen Paraguay merkte man dem Duo die Unsicherheit, die fehlenden Abläufe an.

Fehlende Kommunikation?

Deutschen Medienberichten zufolge waren viele Spieler mit Nagelsmanns Ansprache unzufrieden. Nicht während Zusammentreffen, aber rundherum. Er sei zu wenig in den Stadien gewesen, habe wenig Kontakt gesucht, meist nur Sprachnachrichten bei Nominierungen verschickt, keine langen Telefonate mit Spielern geführt. Das machen aber auch viele andere Trainer, ist wohl bei Sender und Empfänger eine Typenfrage. Schwierig war jedenfalls der Umgang mit Oliver Baumann, der bis zum Schluss im Glauben gelassen wurde, als Einser-Keeper in die WM zu gehen. Dann kam wieder einmal Manuel Neuer retour.

Die Baustellen sind in Deutschland tiefgreifender und wohl nicht nur durch eine simple Neubesetzung des Trainers zu lösen. Deutschland fehlt es an Außenverteidigern, an Innenverteidigern, die Linksfuß sind, was für die Spieleröffnung essenziell ist. Mit der Verletzung von Nico Schlotterbeck war hier eine Lücke aufgerissen. Struktureller Natur bleibt auch die Stürmerthematik, der oft geforderte Deniz Undav war etwa gegen Paraguay auch kein Faktor. Auf Jürgen Klopp wartet jedenfalls viel Arbeit.