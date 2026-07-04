Die jüngsten Hitzewellen haben deutlich gezeigt, wie stark Schulen von den steigenden Temperaturen betroffen sind. Da kommt der neue klimafitte Schulgarten des BG/BRG Weiz gerade recht. Er soll künftig als Lern-, Erholungs- und Begegnungsraum dienen.

Das Projekt entstand im Laufe des Schuljahres in Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schülern, Fachexperten sowie dem Elternverein. Finanziell unterstützt wurde das Projekt mit rund 4.500 Euro aus dem LEADER-Förderprogramm.

Schattiger Rückzugsort

Der neu gestaltete Garten soll vor allem während der Sommermonate einen kühlen Rückzugsort bieten und zugleich einen Beitrag zur Klimaanpassung leisten. Im Frühjahr beteiligten sich auch Schüler einer ERASMUS-Partnerschule aus Frankreich an den Arbeiten.

Gartenexperte Michael Pammer begleitete fachlich und bezog die Jugendlichen aktiv in Planung und Gestaltung mitein. Neben dem gesundheitlichen und sozialen Nutzen fördert der Schulgarten die Biodiversität, verbessert das Mikroklima und schafft neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere.