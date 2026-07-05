In Wien fanden dieses Jahr die nationalen Sommerspiele der Special Olympics statt. Die Athletinnen und Athleten der Lebenshilfe Trofaiach konnten dabei große Erfolge feiern. Besonders erfolgreich präsentierten sich die Tennisspieler: Gernot Weber sicherte sich die Goldmedaille, während Wolfgang Troger im Einzel die Bronzemedaille errang. Im Doppel konnten die beiden gemeinsam zudem die Silbermedaille gewinnen.

Auch im Stocksport wurden hervorragende Ergebnisse erzielt: Manfred Kramreiter holte die Goldmedaille, Sabine Bous und Ewald Fesser erreichten jeweils den ausgezeichneten vierten Platz, Andrea Lichtenegger belegte Rang sechs. In der Mannschaftswertung der stärksten Gruppe sicherte sich das Team zudem einen beachtlichen fünften Platz.

Schwimmen statt Laufen

Große Flexibilität bewies auch die Leichtathletik-Gruppe, die aufgrund abgesagter Bewerbe kurzfristig ins Schwimmen wechseln musste. Trotz dieser unerwarteten Änderung zeigten die Athletinnen und Athleten bemerkenswerten Einsatz und Anpassungsfähigkeit. Nadine Heizer erreichte Gold, Nicole Braunstein belegte Silber und Christian Kugler überzeugte mit großem Mut und starkem persönlichen Einsatz.

„Die erzielten Leistungen erfüllen die Lebenshilfe Trofaiach mit großem Stolz. Jede einzelne sportliche Leistung verdient höchste Anerkennung und unterstreicht eindrucksvoll, dass Zusammenhalt, Wille und Begeisterung außergewöhnliche Erfolge möglich machen“, freuen sich die Verantwortlichen der Lebenshilfe Trofaiach.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den nationalen Sommerspielen der Benivas Leoben © KK

Auch Benivas waren mit dabei

Bei den Spielen waren auch die Benivas aus Leoben mit dabei. Als Mitglieder im Verein Sportbündel machten sich auch Eva, Lea, Christian und Patrick auf den Weg nach Wien und konnten in den Bewerben Tennis und Stocksport neun Medaillen gewinnen. Das wurde im Down-Syndrom-Zentrum „Leben.Lachen.Lernen“ in Leoben-Hinterberg auch gebührend gefeiert.