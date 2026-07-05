Der österreichische Immobilienmarkt hat die Talsohle durchschritten. Nachdem hohe Zinsen und strenge Regeln für die Kreditvergabe die Verkaufszahlen einbrechen ließen, ging es im Vorjahr wieder aufwärts. „Die Leute sind weniger zurückhaltend. Zwar lag Kärnten beim Umsatzwachstum noch hinter anderen Bundesländern zurück, aber das holen wir heuer wieder auf“, sagt Ines Lobnik, Maklerin bei Remax Pro in Klagenfurt.

Diese Entwicklung spiegelt sich in der jüngsten Grundbuchanalyse von Remax mit „Immounited“ für die Landeshauptstadt und das Umland wider: 2025 wechselten in Klagenfurt 1741 Immobilien den Besitzer – um 22,8 Prozent mehr als im Jahr davor. Im Bezirk Klagenfurt-Land wurden 995 Verkäufe erfasst. Damit blieb die Zahl das zweite Jahr in Folge unter der 1000er-Marke, der Zuwachs von einem Prozent war der geringste aller Kärntner Bezirke. Dennoch stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 315 Millionen Euro. In Klagenfurt erhöhte sich der Gesamtwert der Transaktionen um mehr als sieben Prozent auf 373 Millionen Euro.

Ines Lobnik, Maklerin bei Remax Pro in Klagenfurt © Simone Attisani

Viele Seeimmobilien am Markt

In den Zahlen von Klagenfurt-Land sind allerdings auch hochpreisige Seeimmobilien inkludiert, die die Werte verfälschen. Im Vorjahr kosteten sie durchschnittlich 17.150 Euro pro Quadratmeter. „Obwohl Geld im Luxussegment keine Rolle spielt, sind die Interessenten vorsichtiger als früher. Viele teure Immobilien sind lange am Markt, bis sie verkauft werden“, sagt Lobnik. Schuld daran sei das große Angebot. Wer über das nötige Kleingeld verfügt, kann aus einer Vielzahl an Objekten wählen. „Die Käufer sind in einer guten Verhandlungsposition. Auch für ein Objekt mit Seezugang bekommt man als Verkäufer nicht mehr automatisch den Preis, den er sich in den Kopf gesetzt hat.“

Wie schon in den Jahren zuvor führt auch 2025 ein Haus am Wörthersee die Liste der teuersten Verkäufe an. Ein modernes Anwesen mit Bootshaus in Töschling wechselte um 13,7 Millionen Euro den Eigentümer. Zwar keine Badestelle vor der Haustüre, dafür unverbauten Seeblick dürfen die neuen Eigentümer eines Hauses südlich der Wörthersee-Süduferstraße in Reifnitz genießen. Es wurde um 13,3 Millionen verkauft. Am Nordurfer darf sich der neue Besitzer einer Liegenschaft auf der Roseneck-Halbinsel in Pörtschach über eine Motorbootgarage für gleich zwei Boote freuen. Er zahlte zehn Millionen Euro.

Der ehemalige Standort der Firma Isolar wurde um 9,2 Millionen Euro verkauft © Dieter Kulmer

Abseits des Wassers rangiert das Werksgelände der Firma Isolar Isolierglaserzeugungs GmbH im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht unter den Top-Transaktionen. Der Produktionsstandort, den Isolar im Dezember schloss, war bereits im Oktober um 9,2 Millionen Euro an Ertl Glas aus Amstetten verkauft worden.

Eigentum bleibt schwer leistbar

Fast 40 Prozent aller Verbücherungen entfallen auf Wohnungen. In Klagenfurt wechselten im Vorjahr 797 Stück den Besitzer, der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag bei 3834 Euro. In Klagenfurt-Land wurden 184 Wohnungen mit einem Durchschnittspreis von 6137 Euro pro Quadratmeter verkauft. Für eines der 111 in Klagenfurt verbücherten Einfamilienhäuser wurden im Schnitt 405.596 Euro bezahlt. In den Umlandgemeinden kosteten 163 verkaufte Einfamilienhäuser durchschnittlich 378.057 Euro.

Und wie geht es weiter? Mit sinkenden Immobilienpreisen rechnet Lobnik jedenfalls nicht. „Viele glauben, dass Immobilien in den kommenden Jahren wieder günstiger werden. Doch das wird nicht passieren. Die Preise werden stagnieren oder weiter steigen.“ Eigentum bleibe für viele schwer leistbar. Auch nach dem Auslaufen der KIM-Verordnung würden die Banken zumeist 20 Prozent Eigenmittel verlangen. „Bei einer Standardimmobilie um 400.000 Euro sind das 80.000 Euro. Wie viele junge Familien haben so viel?“