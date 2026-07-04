Lewis Hamilton hat beim Heimrennen in Silverstone überraschend offen über seine Beziehung zu Kim Kardashian gesprochen. Der Ferrari-Pilot stellte sich auf einer Fanveranstaltung den Fragen des Publikums und wurde darauf angesprochen, warum er in letzter Zeit so glücklich wirke.

Nach einem kurzen Schmunzeln bedankte sich der 41-Jährige zunächst bei seinem Ferrari-Team. Dann ergänzte er mit einem Lächeln: „Und natürlich – natürlich ist es Kim.“

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Hamilton und Kardashian hatten ihre Beziehung in den vergangenen Monaten mit mehreren gemeinsamen Auftritten öffentlich gemacht. Beide galten lange als zurückhaltend, wenn es um ihr Privatleben ging. Kardashian war zuvor unter anderem mit Rapper Kanye West verheiratet, Hamilton war von 2007 bis 2015 mit Sängerin Nicole Scherzinger liiert; danach wurden ihm immer wieder Beziehungen nachgesagt, offiziell bestätigt wurden diese jedoch nie.