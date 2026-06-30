North West kann nirgends hingehen, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dafür sorgen nicht nur ihr extravagantes Aussehen, sondern auch ihr Status als eines der berühmtesten Promi-Kinder der Welt. Ihre Eltern Kim Kardashian (45) und Kanye West (49) wissen ebenfalls für Aufsehen zu sorgen – sogar, wenn sie gar nicht anwesend sind.

Genau das ist vor wenigen Tagen bei der Fashion Week in Paris passiert. Denn während die 13-jährige North West von Fans und Medienvertretern belagert wurde, fragten sich viele: Wo sind ihre Eltern? Kardashian und West, die seit 2022 geschieden sind, begleiteten ihre Tochter ganz offensichtlich nicht zur Menswear-Show des Labels Vetements. Diese gastierte dort in Begleitung von Freunden und ihren Bodyguards.

Rapper Skepta war empört

Im Internet wunderten sich viele über ihren Solobesuch ohne Eltern und äußerten gleichzeitig Bedenken. Die Kommentare reichten von der Erkenntnis, dass sie verloren aussehe, bis hin zu, dass das „alles nur noch total seltsam“ sei.

Sogar aus der Promiszene gab es Reaktionen. Der britische Rapper Skepta teilte auf X ein kurzes Video. Darauf zu sehen ist North West, wie sie offensichtlich mit einem Mann einklatschen möchte. Dieser umarmt sie aber stattdessen kurz und posiert danach gemeinsam mit ihr für ein Foto. Skepta schrieb dazu: „Das sieht ein blinder Mann, dass sie Händeschütteln wollte.“ Damit war er aber noch nicht fertig und legte nach: „Meine Fans wissen, dass ich mich normalerweise nicht in die Angelegenheiten anderer einmische, aber verdammt, wie erwachsene Männer – völlig Fremde – versuchen, North auszunutzen, das macht mich krank.“ Es folgte noch der Rat, dass die Leute ihre Kinder beschützen und lernen sollten, Körpersprache richtig zu deuten.

North West ist das erste gemeinsame Kind von Kim Kardashian und Kanye West. Nach ihr folgten noch ihr Bruder Saint (10), ihre Schwester Chicago (8) und ihr Bruder Psalm (7). Die Teenagerin tritt bereits jetzt in die Fußstapfen ihrer Eltern und veröffentlichte heuer den Song „N0rth4evr“.