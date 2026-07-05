Ob Arzttermine online vereinbaren, die ID Austria nutzen oder mit Enkeln per WhatsApp in Kontakt bleiben – digitale Angebote gehören heute zum Alltag. Gerade im ländlichen Raum wünschen sich viele Menschen dabei Unterstützung. Genau hier setzt das Projekt „Lokale Lernknotenpunkte in der Lipizzanerheimat – digital.regional“ des Voitsberger Vereins akzente an.

1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Angebote des Projekts finden direkt in den 13 beteiligten Gemeinden statt – in vertrauten Räumen und gemeinsam mit Menschen aus der Region. Die Themen orientieren sich am Alltag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So wird Lernen unkompliziert, lebensnah und macht gleichzeitig Mut, digitale Angebote selbstständig zu nutzen. Die Nachfrage ist groß: „Allein in den Jahren 2024 und 2025 wurden 159 Kurse, Workshops, Digi-Cafés, Digitale Sprechstunden und Informationsveranstaltungen zur ID Austria durchgeführt. Rund 1500 Teilnahmen zeigen, wie wichtig diese wohnortnahen Angebote sind“, betont akzente-Geschäftsführerin Astrid Kniendl.

Eine wichtige Rolle spielen die ehrenamtlichen Digitalen Helferinnen und Helfer. Sie unterstützen in Digitalen Stammtischen oder Sprechstunden in Afling, Ligist, Rosental und Söding-Sankt Johann ältere Menschen, die im Umgang mit Smartphone, Tablet oder Computer sicherer werden möchten. Wie wertvoll diese Unterstützung ist, zeigen die Rückmeldungen der Ehrenamtlichen, darunter Walter Reiter aus Stallhofen: „Unsere Aufgabe ist es, den Menschen die Angst zu nehmen und ihr Selbstvertrauen im Umgang mit dem Smartphone zu stärken. Unsere Teilnehmenden sind sehr dankbar. Es haben sich wunderbare Freundschaften entwickelt.“

Vorzeigemodell in Europa

Das Konzept der Lokalen Lernknotenpunkte gilt als Vorzeigemodell für ländliche Regionen in Europa, weil es zeigt, wie Gemeinden, Ehrenamtliche und Bildungsorganisationen gemeinsam digitale Teilhabe ermöglichen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wurde in der Fachkonferenz „Connecting Generations – Silver Surfers“, die kürzlich auf Einladung der Europaabgeordneten Elisabeth Grossmann im Europäischen Parlament in Brüssel stattfand, präsentiert. Die Konferenz brachte Expertinnen und Experten aus der gesamten EU zusammen, um erfolgreiche Wege aufzuzeigen, wie insbesondere ältere Menschen beim digitalen Wandel unterstützt werden können.

Die steirische Delegation in Brüssel © Verein Akzente

Als österreichisches Praxisbeispiel stellten Kniendl und Reiter die „Lokalen Lernknotenpunkte in der Lipizzanerheimat“, das im Rahmen des LEADER-Programms mit Unterstützung von Bund, Land Steiermark und EU umgesetzt wird, vor. Der Stallhofener bringt seine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Senioren und sein umfangreiches regionales Netzwerk in das Projekt ein. Besonderes Interesse weckte dabei die enge Zusammenarbeit mit 13 Gemeinden, das wohnortnahe Bildungsangebot sowie das Engagement der ehrenamtlichen Digitalen Helfer. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass digitale Bildung dann besonders gut gelingt, wenn sie dort stattfindet, wo Menschen leben – gemeinsam, alltagsnah und getragen von einer starken Region.