Hochleistungsrechner, 3D-Drucker, VR-Brille, ein Arbeitsplatz für Menschen mit Sehbehinderung, ein Telekonferenzraum und Seminarräume: Im Bildungs- und Begegnungszentrum (BBZ) der Stadtgemeinde Voitsberg hat der Verein akzente, der auch die Stadtbibliothek betreut, ein innovatives und hochmodernes Gemeinschaftsbüro mit dem Namen „VoCoHUB“ eingerichtet, in dem aktuell vier und demnächst bis zu sechs Arbeitsplätze kurz- und mittelfristig angemietet werden können. „Das Angebot richtet sich an Start-ups, Ein-Personen-Unternehmen (EPU), Mitarbeiter im Home-Office, aber auch Handelsreisende oder Schulen“, erzählt Dorothea Sauer von der akzente Projektmanagement GmbH. Dementsprechend ist der Co-working-Space als Raum für gemeinsames Arbeiten, Lernen und Kreativsein gedacht.

Für Mieter steht auch eine VR-Brille zur Verfügung © KLZ / Rainer Brinskelle

Künstliche Intelligenz

Christian Dvorak vom Unternehmen specialis IT in Mooskirchen ist für die technische Ausstattung sowie als Kooperationspartner für die Umsetzung von Weiterbildungsformaten zum Thema Künstliche Intelligenz an Bord. „Wir haben Hochleistungsrechner zum Berechnen von 3D-Grafiken, 44-Zoll-Bildschirme und höhenverstellbare Tische“, erläutert Dvorak. Künstliche Intelligenz steht künftig nicht nur den Mietern an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung, mit Hilfe der KI wurde auch das Gemeinschaftsbüro eingerichtet. Mit KI-Unterstützung wurde auch eine vom akzente-Team gestaltete Weltkarte, die an der Wand hängt, umgesetzt.

Auch ein 3D-Drucker ist im Co-Working-Space vorhanden © Stadtgemeinde Voitsberg/Jacqueline Reicher

Gemeinsam arbeiten und vernetzen

„Von Einzelunternehmerinnen, die vielfach von zuhause aus arbeiten, wissen wir, dass ihnen in der täglichen Arbeit oft der Austausch mit anderen fehlt. Genau dafür ist der Co-Working-Space auch gedacht“, betont akzente-Geschäftsführerin Astrid Kniendl. Wer Interesse hat, kann sich einfach unter (03142) 93 030 oder per E-Mail unter office@akzente.or.at melden, erzählt Elisabeth Reinthaler, die zweite Geschäftsführerin von akzente: „Man muss nur eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben und kann dann danach ganz einfach online den Arbeitsplatz und Zusatzangebote wie Podcast-Studio oder Seminarräume buchen.“ Für Start-ups oder EPUs, die sich länger einmieten wollen, gibt es auch die Möglichkeit, eine Postzustelladresse einzurichten.

Bis zu sechs Arbeitsplätze stehen zur Verfügung © KLZ / Rainer Brinskelle

Das Besondere am „VoCoHuB“ ist nicht nur die Ausstattung, sondern auch die günstige Miete. Die Kosten für einen Arbeitsplatz inklusive Nutzung von Telefonie und Meeting-Kabine (je nach Verfügbarkeit) belaufen sich auf 25 Euro pro Tag, die Nutzung für einen Monat schlägt sich mit 200 Euro zu Buche. Interessenten können sich den Co-Working-Space auch unverbindlich ansehen und ihn ausprobieren. „Man kann sich die Funktion der einzelnen Geräte auch zeigen lassen“, betont Dvorak. Eine Besonderheit ist auch der Arbeitsplatz für Menschen mit Sehbeeinträchtigung inklusive Braille-Tastatur und Spezial-Maus. Zudem ist das Gemeinschaftsbüro barrierefrei.

Ein eigener Arbeitsplatz mit Ausstattung für Menschen mit Sehbehinderung wurde eingerichtet © KLZ / Rainer Brinskelle

Förderung durch den Bund

Bürgermeister Bernd Osprian ist mit dem neuen Angebot im Bildungs- und Begegnungszentrum, das im Besitz der der Stadtgemeinde Voitsberg ist, sehr zufrieden: „Man merkt, dass das BBZ ein Türöffner ist, in die Bibliothek und zu den Veranstaltungen kommen viele Menschen. Hier entsteht ein Netzwerk, das sich immer weiter vergrößert.“

Die Grundidee der Verknüpfung von ökonomischen und gesellschaftspolitisch relevanten Aspekten spiegelt sich auch im Betriebskonzept wider. Die Finanzierung ist angelegt als Mix aus privatwirtschaftlicher Finanzierung durch die Vermietung von Arbeitsplätzen und der Infrastruktur sowie öffentlicher Finanzierung. Gefördert wird der „VoCoHUB“ aus Mitteln des Bundesministeriums für Finanzen und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). „Durch die Förderung können wir so moderate Preise anbieten“, betont Dorothea Sauer. Betrieben wird „VoCoHUB“ von der akzente Projektmanagement GmbH. „Wir sind aber nur insoweit gewinnorientiert, dass wir die Kosten für die Infrastruktur und künftige Investitionen gedeckt werden müssen“, erläutert Sauer.