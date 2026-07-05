Carola Strobl-Unterweger weiß genau, was nun auf Norbert Hofer und Michael Viertler zukommt: Beiden Männern wurde ja nach einer Alkoholfahrt am Steuer der Führerschein abgenommen – Hofer ist immerhin ehemaliger Verkehrsminister und aktiver FPÖ-Landtagsabgeordneter im Burgenland, Viertler steht als Bürgermeister der Gemeinde Deutschfeistritz (Graz-Umgebung) vor. Strobl-Unterweger wiederum führt als Grazer Verkehrspsychologin seit 30 Jahren Nachschulungen für betroffene Lenkerinnen und Lenker durch. Dabei hat sie schon viel erlebt, viel gehört – auch von weniger prominenten „Kunden“.

„Das ist, wenn man so will, günstig“

Denn, so die Psychologin: „Dieses Thema betrifft jeden, der Alkohol trinkt und mit dem Auto fährt.“ Dass es nun gleich zwei prominente Personen erwischt hat, sei, „wenn man so will, gleichsam günstig, um auf die Problematik wieder aufmerksam zu machen.“ So habe es österreichweit im Vorjahr sage und schreibe 28.428 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer gegeben. Zum anderen unterstreiche gerade der Fall Viertler – er wollte in der betreffenden Nacht abgeholt werden, „aber keiner hat mehr abgehoben“ – dass man „schon lange vor dem ersten Glas genau wissen und auch organisiert haben muss, wie ich ohne eigenes Auto heimkomme. Das Wissen allein, dass man nicht alkoholisiert fahren soll und schon gar nicht darf, reicht nicht aus“, meint Strobl-Unterweger auch als Antwort auf die Frage, dass gerade Hofer und Viertler um ihre Vorbildfunktion wissen müssten.

Als Verkehrspsychologin führt Carola Strobl-Unterweger auch Nachschulungen bei einem Führerscheinentzug durch © Rothwangl

„In Krisenzeiten steigt das Problemtrinkverhalten“

Ansonsten blüht eben der Entzug des Führerscheins, eine Geldstrafe und eine Nachschulung (siehe Infobox). Was sich in den 30 Jahren ihrer Tätigkeit geändert habe? „Zwar sind es weiterhin mehrheitlich Männer, die mit Alkohol am Steuer erwischt werden, aber auch hier kommt tendenziell die Gleichbehandlung der Geschlechter zum Tragen. Was aber seit Kurzem jedenfalls auffällt: In Krisenzeiten wie diesen steigt das Problemtrinkverhalten“, so Strobl-Unterweger. Die Folge: „Zusehends setzen auch Betriebe auf Präventionsmaßnahmen.“

„Anleitung zum Führerscheinentzug“

Vor einigen Jahren veröffentlichte die Grazer Expertin auch das Buch „Anleitung zum Führerscheinentzug“ – mit der Intention, zum Nachdenken anzuregen und ein Bewusstsein für ein gesellschaftliches Schleudertrauma zu schaffen. Diesen Aha-Effekt stelle sie notgedrungen auch immer wieder bei den Nachschulungen fest: Die anfängliche Skepsis oder gar Ablehnung der Betroffenen weiche oft dem Satz „Hätte ich das nur früher gewusst.“ Doch nicht jeden erwischt diese Erkenntnis: In ihrem Buch erzählt Strobl-Unterweger auch von jenem Lenker, der mit 2,5 Promille im Straßengraben gelandet war – und daraus bloß die Lehre zog: „Ich weich‘ nie mehr einer Ente aus.“

Bleibt die Frage, ob sie die gängigen Spielregeln und Strafen in Österreich für angemessen hält? Strobl-Unterweger: „Wir brauchen nicht über strengere gesetzliche Regelungen nachzudenken, Viel wichtiger wäre es, auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her, dass die Polizei die aktuellen Vorschriften intensiver kontrollieren könnte.“