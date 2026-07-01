„Es war vor circa sechs Wochen gegen Mitternacht. Ich habe Leute kontaktiert und wollte abgeholt werden, aber niemand hat mehr abgehoben“, berichtet der Deutschfeistritzer Bürgermeister Michael Viertler. Bei einer Verkehrskontrolle verliert er seinen Führerschein. „Natürlich ist das eine Sauerei, man fährt nicht betrunken“, gesteht er ein. Ein Leser hatte sich an die Kleine Zeitung gewandt. Auf Nachfrage gab sich Viertler einsichtig.

Der Deutschfeistritzer Bürgermeister Michael Viertler auf einer Veranstaltung 2025 © Alexander Danner

Am folgenden Tag informiert Viertler seine Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat. Zurücktreten möchte er nicht. „Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich kann mein Amt zu 100 Prozent ausfüllen“, sagt er. Für ihn ist klar: Er will Bürgermeister von Deutschfeistritz bleiben. Unkosten für seine Mobilität will er selbst tragen. „Ich habe mir ein E-Bike gekauft“, meint Viertler.

Auch Norbert Hofer „tut‘s leid“

Es ist der zweite Fall innerhalb kurzer Zeit, in dem Politiker ihren Zettel verlieren. Vergangene Woche leistete sich Ex-FPÖ-Minister Norbert Hofer eine alkoholisierte Fahrt. Hofer soll im Vortest 2,5 Promille gehabt und einen weiteren Test verweigert haben. So etwas sei ihm noch nie passiert und es tue ihm leid, kommentierte Hofer. Rücktrittsforderungen wies aber auch er zurück. Hofer bleibt Landtagsabgeordneter im Burgenland.

„Das ist sein privates Problem“

Michael Viertlers Kollegen im Gemeinderat haben Verständnis. „Ob man zurücktritt oder nicht, das muss jeder selbst wissen“, kommentiert Vizebürgermeister Helmut Gössler von der FPÖ. „Es gibt Wichtigeres“, so Gössler. Er gibt allerdings an, nicht von Viertler informiert worden zu sein. Er habe im Ort durch einen Bürger von dem Vorfall erfahren.

Franz Draxler von der Deutschfeistritzer SPÖ wurde informiert. „Er hat uns gleich gesagt, dass es passiert ist und dass es ihm leidtut. Die Konsequenzen muss er selbst tragen. Wichtig ist, dass die Arbeit für die Gemeinde nicht beeinträchtigt ist“, so Draxler.