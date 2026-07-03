Jetzt sei es insgesamt so, „wie wir es uns vorstellen“: Dominik Flaßer geht zufrieden und entspannt in den Grazer Sommer 2026. Das liegt zum einen daran, dass er soeben seiner Pizzeria „Napo“ in der Neutorgasse mit einer Sandstrahlung zu neuem Glanz verholfen hat. Also können seine Gäste, während sie im Gastgarten neapolitanische Pizze und Sommercocktails ausprobieren, den Blick zwischen Mur, Kunsthaus und frischer Fassade pendeln lassen. Zum anderen freut sich Flaßer auf den Start für ein neues Projekt in seinem „Labor“: So nennt er den zweiten Napo-Standort bei der TU in der Sandgasse, wo ab Herbst eine „Pizza-Backschule“ vom Stapel rollt, bei der Interessierte in die Kunst der originalen Zubereitung eingeweiht werden. In der Sandgasse sorgen Flaßer und sein Team am 3. Juli auch für Erste Hilfe in Sachen „Ab geht die Post“ – bei der offiziellen Party nach dem Med-Uni-Aufnahmetest, der am Freitag in der Stadthalle über die Bühne geht.

Dominik Flaßer tischt bei seinen Napo-Standorten viel Neues auf © Ripix/Verena Pöschl

„Soulcoffee“ auf dem Karmeliterplatz

Ganzheitlich mit Blick auf Seele, Körper und Geschmacksknospen agiert auch Teresa Lanzer-Robinson. Am 7. Juli eröffnet sie ihr neues Café namens „Soulcoffee“ – in jenen Flächen auf dem Grazer Karmeliterplatz gleich hinter dem Brunnenbecken, in denen einst das „Seasons“ und zuletzt „Turners Café“ daheim waren. Soulcoffee? Teil zwei der Wortkreation liegt auf der Hand und auf der Zunge, Lanzer-Robinson will in den umgebauten Räumen in erster Linie „einen qualitativ hochwertigen Kaffee, der extra für uns geröstet wird“, auftischen – auch zum Mitnehmen und durchs Fenster auf den Karmeliterplatz hinaus. Neben anderen Getränken sowie hausgemachten Mehlspeisen. Und das mit der Seele (Soul) beziehe sich zum einen auf den Umstand, „dass bei uns jeder und jede willkommen ist. Und sich fallen lassen kann“ – und zum anderen auf jene Yoga-Kurse, welche Lanzer-Robinson künftig im hinteren Gewölberaum anbieten wird.