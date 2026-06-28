Der Urlaub von Annemarie und Michael Gauster fällt heuer auf einen Dienstag. Oder so. Mehr scheint jedenfalls nicht drin zu sein angesichts ihrer vielen gastronomischen Projekte. Das Beruhigende: Das Grazer Paar strahlt trotz allem Leidenschaft und pure Energie aus – zwischen Franziskanerplatz und Rosenberg. Dort oben in der Saumgasse, quasi hoch hinter der Wirtschaftskammer und dem FH Campus 02, haben sie nun erneut ein Schäuferl nachgelegt – dank neuer Gartenlounge und Kinderspielplatz.

Annemarie und Michael Gauster in ihrem Bistro „Francis“, das sie seit 2024 gleich neben ihrem Stammlokal „dreizehn by Gauster“ schupfen © KLZ / Michael Saria

Frischzellenkur

Vor sechs Jahren haben die Gausters ja den Kreuzwirt am Rosenberg übernommen. Einst von der Familie Temmel geführt, war dieses gutbürgliche Gasthaus nicht nur für viele Grazerinnen und Grazern das Ziel eines Ausflugs – ehe es lange Zeit leer stand. 2020 schließlich übernahmen Annemarie und Michael, die sich mit ihrem „dreizehn by Gauster“ am Franziskanerplatz längst einen Namen gemacht hatten, auch den Kreuzwirt als Pächter. Im Hintergrund agierte damals noch die WIGA-Immobiliengruppe als Eigentümer, kürzlich ging das Traditionshaus in den Besitz der Lederer-Grabner-Holding GmbH über.

Ab sofort hat der Kreuzwirt auch eine Gartenlounge © Gauster

Kinderspielplatz

Das Ehepaar Gauster jedenfalls hat den Kreuzwirt schon im Herbst 2025 ein wenig verändert und unter anderem einen zweiten Gastraum realisiert. Nun zündete das Betreiberpaar die zweite Stufe in Sachen Neustart: Zum einen verfügt der Kreuzwirt ab sofort auch über eine Gartenlounge. „So richtig gemütlich für Kaffee und Kuchen oder aber auch für kühle Drinks an heißen Sommertagen“, schwärmt Annemarie Gauster. Zum anderen wussten sie und ihr Mann, selbst Eltern von zwei Kindern, um den Mangel an Spielplätzen für Kinder in der Grazer Gastronomie. Die Folge: Während Mama und Papa schmausen, kann sich der Nachwuchs ab sofort am Kreuzwirt austoben. Und ist schließlich die ganze Familie müde, kann sie auch in einem der drei Appartements in der Saumgasse übernachten, welche die Gausters nun auch selbst betreiben.

Kindern auf der Suche nach Unterhaltung legen die Gausters hier die Rutsche © Gauster

Für Annemarie und Michael Gauster selbst ist der Franziskanerplatz gleichsam zum Spielplatz geworden: Dort haben sie gleich neben ihrem Stammlokal mittlerweile auch das Bistro „Francis“ eröffnet.