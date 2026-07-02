Wieder wurde in Kärnten ein Fall von illegaler Müllentsorgung bekannt. Ein Grundstückseigentümer erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Er hatte in seinem steil abfallenden Waldstück im Bereich Klamberg in der Gemeinde Feld am See dutzende Müllsäcke gefunden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten Donnerstagabend mitteilte, stellten Beamte fest, dass es sich um circa 60 Müllsäcke mit Speiseresten handelt.

Es ist dies nicht der erste derartige Fall in Kärnten. Schon in der Vergangenheit wurden im Gegendtal, etwa in Arriach oder am Verditz bei Treffen, große Mengen an Müllsäcken mit Speiseresten entdeckt. Die Ermittlungen laufen.