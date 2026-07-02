Nahezu auf den Tag ein Jahr ist es her, seit McLaren in der Formel 1 einen der prestigeträchtigsten Erfolge gefeiert hat. Beim Heimrennen in Silverstone, dem Mekka des britischen Motorsports, feierte der Traditionsrennstall mit Lando Norris und Oscar Piastri einen fulminanten Doppelsieg. Vor allem für den späteren Weltmeister aus England ein Meilenstein, den er gemeinsam mit seinem Team ausgiebig feierte. Die Konkurrenz verzweifelte an der Dominanz der „Papayas“ und die Fans des Rennstalls kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus.

Ein Jahr später ist von Partystimmung beim amtierenden Konstrukteursweltmeister aber nicht mehr viel zu spüren. Unter dem neuen Reglement ist das Team von Andrea Stella derzeit nur die viertstärkste Kraft. Hinter dem Duo Mercedes und Ferrari kämpfte McLaren in dieser Saison mit Red Bull bisher um die Position des Dritten. Seit den Updates in Spielberg sind die Weltmeister aber gehörig unter Druck, wenn die Titelverteidigung in diesem Jahr doch noch gelingen soll. Bereits 143 Punkte fehlen auf Mercedes in der Konstrukteurs-WM. Woran das liegt? „Die Formel 1 arbeitet 2026 auf einem Niveau, das es so noch nie gab. Die Entwicklung sowohl im Umfang als auch bei der Umsetzung auf der Strecke ist auf einem neuen Höchststand“, erklärte Teamchef Andrea Stella, der fürchtet, das Entwicklungsrennen zu verlieren. Deshalb forderte er seine Mannschaft in Woking auch auf, „die Entwicklungsintensität zu erhöhen und effektiver zu liefern.“

Neue Lackierung, altes Problem?

Leichter gesagt, als getan. Unter dem Cost-Cap haben die Rennställe weitaus weniger Spielraum, als noch vor Jahren. Updates müssen auf Anhieb sitzen, um tatsächlich einen Unterschied in der Weltmeisterschaft zu machen. Diesbezüglich hat Ferrari vorgezeigt, wie es gehen könnte. Bei McLaren hingegen wartet man seit Miami auf größere Veränderungen am Auto. In Silverstone ist zumindest die Lackierung auf dem Boliden neu. Neben dem fehlenden Abtrieb sei aber auch schlichtweg das Verständnis der Antriebseinheit aus dem Hause Mercedes noch nicht zufriedenstellend. „Unser Rückstand auf Mercedes liegt im Schnitt bei etwa drei bis vier Zehntelsekunden“, erklärt Stella.

Noch immer sei man auf der Suche nach den Gründen für die fehlende Leistung. Neben der Rennpace haben die Briten aber auch mit einem viel größeren Problem zu kämpfen: der Zuverlässigkeit. Fünf Mal sahen die Fahrer in einem Rennen in dieser Saison nicht das Ziel. Zu häufig, um im Titelkampf tatsächlich etwas auszurichten.