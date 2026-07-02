Dieses Rennen werden die Formel-1-Fahrer wohl nie vergessen. Vor etwas mehr als einem Jahr überlegten sich die Verantwortlichen der Motorsport-Königsklasse in Miami etwas ganz Besonderes. Da die Spielwarenfirma „Lego“ seit geraumer Zeit offizieller Partner der Rennserie ist, ging es in den USA mit eigenen Lego-Boliden bei der Fahrerparade über die Strecke.

Ursprünglich hätten die Fahrer wie üblich auf der Spazierfahrt nur den Fans winken sollen. In Miami kam dann aber doch das Rennfieber bei einigen Stars durch, weshalb es zu teilweise folgenschweren Duellen auf der Rennstrecke kam. Unter lautem Gelächter wurde auch absichtlich der Kontakt gesucht. Somit „bröselten“ gleich mehrere Legosteine auf den Asphalt.

Da die Aktion nicht nur bei den Fahrern, sondern auch bei den Fans ausgesprochen beliebt war, gibt es nun ein Comeback. Wie die Formel 1 am Donnerstag bekannt gab, werden Max Verstappen und Co beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone mit Lego-Minicars für die Fahrerparade auf die Strecke gehen. Ein erneutes Chaos ist also vorprogrammiert.