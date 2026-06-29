Nach einem spektakulären Rennwochenende mit Besucherrekord in Spielberg gab es vom Automobilweltverband FIA am Montag eine traurige Nachricht. Wie die FIA mitteilte, kam es im Rahmen des Grand-Prix-Wochenendes zu einem medizinischen Notfall rund um einen Marshal, der vor dem Rennstart am Sonntag eine Herzattacke erlitt.

Der FIA-Angestellte namens Harland musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden und wurde dort versorgt. Wie es um den Marshal steht, ist nicht bekannt. Die FIA schrieb auf ihren Social-Media-Kanälen: „Wir wünschen Harland eine schnelle Genesung, senden seiner Familie die besten Wünsche und danken ihm für seine Hingabe und seinen Einsatz für unseren Sport.“