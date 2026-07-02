Gleich mehrere Projekte aus dem Bezirk Weiz sind beim diesjährigen Renaturierungspreis der Grünen Steiermark ausgezeichnet worden. Die Preise wurden zum zweiten Mal in den Kategorien Garten, Land- und Forstwirtschaft sowie Vereine und NGOs vergeben. Insgesamt wurden 9000 Euro an herausragende Projekte in der Steiermark ausgeschüttet.

Der Garten von Hannes Marksteiner bietet einen vielfältigen Lebensraum für Insekten und Tiere © Markus Wohlkönig

Den zweiten Platz in der Kategorie „Garten“ erreichte Hannes Marksteiner aus St. Margarethen an der Raab. Er verwandelte eine ehemals artenarme Fläche sowie den angrenzenden Wald in einen vielfältigen Lebensraum für Insekten, Vögel, Amphibien und Kleinsäuger. Mit einer Blumenwiese, einem naturnahen Bachlauf, Totholz, Steinbiotopen, einer Benjeshecke, Nisthilfen und einem ökologisch aufgewerteten Waldrand entstand ein wertvoller Beitrag zur Förderung der Biodiversität.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Renaturierungspreises 2026 © Markus Wohlkönig

Bäume und Sträucher statt Ackerfläche

Platz sechs in der Kategorie „Land- und Forstwirtschaft“ ging an Hannes Gottmann aus Weiz. Auf einer früher intensiv genutzten Ackerfläche schuf er in den vergangenen zehn Jahren einen rund 1,5 Hektar großen, naturnahen Mischwald. Mehr als 1000 heimische Bäume und Sträucher bieten heute zahlreichen Tierarten Lebensraum. Ergänzend kultiviert Gottmann dort Trüffel.

Das renaturierte Anwesen von Hannes Gottmann in Weiz © KK

In der Kategorie „Vereine und NGOs“ belegte Maria-Luise Weiss mit dem Verein „Die Wilderlei – Naturnah lernen“ den neunten Platz. Auf einer naturnahen Erlebniswiese in St. Ruprecht an der Raab entstand gemeinsam mit Schulen ein Lern- und Lebensraum, der Kindern Biodiversität und Nachhaltigkeit praxisnah vermittelt.

Klimafitte Obstbäume, Wildsträucher und Anbauflächen verbinden Umweltbildung mit aktivem Naturschutz und fördern gleichzeitig die Artenvielfalt.

„Die Wilderlei – Naturnah lernen“ in St. Ruprecht an der Raab landete auf Platz 9 © KK

Überreicht wurden die Preise kürzlich von Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl und der Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler.