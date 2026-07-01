Gleisdorf bekommt ein neues Stadtviertel. Nämlich in der Grazer Straße gegenüber der Firma Binder & Co. und der Straßenmeisterei. Auf dem alten Betriebsgelände „Brennpunkt“ plant ein Grazer Investor eine Wohnanlage mit rund 60 Wohnungen. Davor, direkt an der Grazer Straße, soll ein mehrgeschossiger Bürogebäude-Komplex entstehen.

Der Raabweg (derzeit Wohnstraße) muss verlegt werden, dafür muss der Flächenwidmungsplan geändert werden © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Am Montag beschloss der Gemeinderat einstimmig die beiden Bebauungspläne. „Das ist ein bedeutender Meilenstein für die Stadtentwicklung“, betonte Bürgermeister Christoph Stark. Auch eine Änderung im Flächenwidmungsplan wurde beschlossen. Denn: Für die Zufahrt muss der Raabweg verlegt werden..

Das Areal „Masterplan Grazer Straße“ umfasst 13 Hektar, auf rund einem Hektar soll der neue Bürokomplex und die Wohnanlage entstehen © Stadtgemeinde Gleisdorf

Bereits seit einigen Jahren arbeitet die Stadt am „Masterplan Grazer Straße”. Das Gebiet erstreckt sich über 13 Hektar und ist von der Bundesstraße im Norden, der Raab im Westen und der Bahn im Osten eingefasst und lärmbelastet. Das sei mitunter ein Grund weshalb die Entwicklung des Gebietes kein Leichtes ist, wie Vizebürgermeisterin Katharina Schellnegger (Grüne) betont.

Außerdem treffen im Gebiet verschiedenste Interessen aufeinander. Es ist Industrie- und Gewerbe- aber auch Wohngebiet mit etlichen Einfamilienhäusern. „Das neue Stadtviertel soll Wohnen und Arbeiten nebeneinander möglich machen“, so Schellnegger.

Vizebürgermeisterin Katharina Schellnegger © Die Grünen

Für die Bebauungspläne, die mehrere Wochen zur Durchsicht auflagen, gab es von Anrainern zahlreiche Einwendungen. In der Gemeinderatssitzung wurden diese von Schellnegger zusammengefasst. Sorgen wären etwa eine Mehrbelastung durch ein höheres Verkehrsaufkommen. (So soll für eine neue Zufahrt etwa der Raabweg verlegt werden.), aber auch die Gebäudehöhe (Der Wohnbau soll fünf Geschosse umfassen.), die Privatsphäre, die durch die Neubauten gestört werde. Aber auch die Wertminderung ihrer angrenzenden Liegenschaften bereitete Anrainern Sorgen.

Auch in den Ausschüssen wurde rege diskutiert. „Uns als Gemeindepolitiker ist das Interesse der Menschen, die hier wohnen, ein großes Anliegen, aber wir wollen natürlich auch Weiterentwicklung ermöglichen“, so Schellnegger. Bürgermeister Christoph Stark hebt hervor: „Es ist nun mal Stadtgebiet, niemand hat das Recht auf ewig alleine auf weiter Flur zu leben.“ Da die Fläche bereits versiegelt sei, wäre eine Entwicklung ohne zusätzlichen Boden zu versiegeln möglich.

Bürgermeister Christoph Stark © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Ein Novum: Der Altbestand von Bäumen auf dem Grundstück, wo der Bürokomplex entstehen soll (aktuell befindet sich hier ein leerstehendes Wohnhaus mit Garten) soll erhalten bleiben. Am ganzen Areal soll es eine Durchwegung geben, sodass „man per Rad und zu Fuß quer durch das Viertel kommen kann“, der Straßenverkehr führt rund herum und es gibt Tiefgaragen.

FPÖ stimmte dagegen

Was wurde noch beschlossen? Ein großer Punkt war der Nachtragsvoranschlag 2026. Der rigorose Sparkurs auf dem sich die Stadtgemeinde seit Jahresbeginn befindet, zeigt Wirkung. Das Budget erholt sich, allerdings nicht so stark, wie es sich die Gemeinde gewünscht hätte. Grund seien mitunter die gestiegenen Sachaufwendungen und unvorhergesehene Ausgaben, wie etwa die Auslagerung der IT, oder auch Rückforderungen des Landes Steiermark für die Schulassistenz.

Finanzstadträtin Tamara Niederbacher (ÖVP) präsentierte die Zahlen des Nachtragsvoranschlag 2026 © Screenshot: Stadtgemeinde Gleisdorf

Letztere würden, so Finanzstadträtin Tamara Niederbacher, den Gemeindehaushalt schwer belasten. Demnach gebe es noch viel zu tun, „um das Ruder herumzureißen“, wie Schellnegger sagt. Weitere Einsparungsmaßnahmen forderte die FPÖ. „Unterm Strich verschlechtern wir unseren Finanzhaushalt. Wir müssen versuchen, Einsparungsmaßnahmen irgendwie herzuzaubern und zukünftige Belastungen so gering wie möglich zu halten. Nur so können wir die langfristige Handlungsfähigkeit der Stadt sichern“, betont FPÖ-Gemeinderat Gerald Trieb.

FPÖ-Gemeinderat Gerald Trieb rechts und Bürgermeister Christoph Stark (ÖVP) links © Screenshot: Stadtgemeinde Gleisdorf

Die Blauen stimmten geschlossen gegen den Nachtragsvoranschlag und gegen den Mittelfristigen Finanzplan. „Das ist eine reine Momentaufnahme und sehr volatil, die Zahlen können sich bereits morgen wieder ändern, darum macht das für uns keinen Sinn“, betont FPÖ-Chef Harald Lembacher.