Die Bauarbeiten am letzten Abschnitt des Gleisdorfer Einbahnrings laufen auf Hochtouren. Seit März wird auf der B 65 zwischen Florianiplatz und Jahngasse gegraben. Auf rund 800 Metern werden Fernwärmeleitungen verlegt, auf etwa 650 Metern Wasserleitungen erneuert und erweitert. Es kommen eine neue Beleuchtung, neue Glasfaserleitungen und Vorbereitungen für E-Mobilität.

„Wir sind gut in der Zeit", weiß Projektleiter Christopher Pieber. Derzeit befindet man sich beim Leitungsbau auf der Höhe Kernstockgasse (Firma HSE). Die Gehwege sind gesperrt, eine Umleitung für Fußgänger wurde eingerichtet.

Die Bauarbeiten am letzten Ringabschnitt schreiten voran © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Spannend wird es kommende Woche: Denn da geht es in die Jahngasse. Pieber bezeichnet sie als „Nadelöhr“. Sie ist seit 2024 einspurig. Damals sorgten die eigentümlichen Straßenmarkierungen für Verwirrung. Trotz der Enge rechnet Pieber nicht mit größeren Staus. „Um mehr Platz zu schaffen, werden die Plastikboller auf der rechten Fahrbahnseite abmontiert und der Verkehr teilweise über den Parkplatz geführt. Es bleibt immer eine Seite für den Verkehr frei“, so der Projektleiter.

Die Gehsteige auf der Höhe der Firma HSE sind gesperrt © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

Er räumt aber ein: „Natürlich kann es zu Stoßzeiten zu Verzögerungen kommen. Schließlich fahren pro Tag 10.000 Autos durch die Stadt.“

Mit dem tatsächlichen „Ringschluss“ beim Zebrastreifen Richtung Weizer Straße soll es spätestens in zwei Wochen so weit sein. Danach startet man wieder auf der anderen Seite mit der Verlegung der Beleuchtungskabel und mit der Oberflächengestaltung. Parkplätze an der Ringbaustelle bleiben gebührenfrei.

Kommende Woche geht es ans „Nadelöhr", die Jahngasse. Die Plastikboller werden abmontiert, um die Straße zu verbreitern © KLZ / Veronika Teubl-Lafer

In den Sommerferien werden die Fritz-Huber-Gasse, die Rathausgasse sowie der Florianiplatz in Angriff genommen. „Das ist bewusst so gelegt, um den Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen“, so Pieber. Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Buddy oder Pate?

Im Frühjahr geht es ans Begrünen. Rund 30 Bäume sollen am Florianiplatz gepflanzt werden. Für die und für weitere Bäume im Gemeindegebiet, etwa im Stadtpark oder Wellenbad, sucht die Stadt sogenannte „Baumbuddys“ und „Baumpaten“.

Wie wird man ein solcher? Ab 20 Euro ist man als „Baumbuddy“ dabei und erhält ein persönliches Zertifikat sowie eine namentliche Nennung auf der Homepage. Als Baumpate zahlt man 500 Euro und unterstützt einen konkreten Baum. Neben einem persönlichen Zertifikat und der namentlichen Nennung auf der Website wird am Baum eine Tafel mit Name, Firmenlogo oder Spruch montiert.

Ab 20 Euro kann man Baumbuddy werden, mit 500 Euro Baumpate © KLZ / Veronika Teubl-lafer

„Klimaanlagen der Zukunft“

„Bäume sind unsere Klimaanlagen für die Zukunft. Zudem wollen wir eine Verbindung zwischen Mensch und Natur schaffen“, erklärt Katharina Schellenegger, Vizebürgermeisterin und Initiatorin des Projekts.

Spielt auch die budgetäre Lage - 2026 ist für Gleisdorf ja sparen angesagt - mit? „Ja, natürlich ist es auch eine finanzielle Unterstützung“, meint Bürgermeister Christoph Stark. Vorrangiges Ziel sei allerdings ein nachhaltiges Stadtbild und mehr Lebensqualität für zukünftige Generationen. Denn klar sei: „Mit 500 Euro finanziert man keinen Baum. In dieser Größe, wie sie gepflanzt werden, sind wir beim Ankaufspreis im vierstelligen Bereich“, betont Pieber.