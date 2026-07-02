Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können: In zehn Jahren und 42 Treffen konnten die Mitglieder des Repaircafés St. Michael in der Obersteiermark etwa 1100 bis 1200 Gäste empfangen und genauso viele kaputte technische Geräte wieder reparieren.

Das Ziel, das man sich zu Gründungszeiten gesetzt hatte, wurde damit voll und ganz erreicht, wie sich zwei der drei Gründerinnen Bärbel Wacker und Christa Pölzl einig sind. Egal ob Kaffeemaschinen, alte Lampen, Schallplattenspieler, Mixer, Staubsauger oder kleine Rasenmäher. „Alles, was eine Person selbstständig tragen kann, wird bei uns repariert“, erklärt Wacker.

Bereits in den Anfängen setzte sich die Gruppe des Repaircafés aus verschiedenen Personen mit verschiedenen Fertigkeiten zusammen, die ihre freie Zeit dazu verwendeten, die Geräte von fremden Menschen kostenfrei zu reparieren. „Wir haben Elektriker, einen ehemaligen Tischler, und seit kurzem auch eine Nähmaschinen-Expertin“, so Wacker. „Was uns vereint, ist einerseits die technische Affinität und andererseits der Wunsch nach Nachhaltigkeit.“

Reparaturen sind heiß begehrt

Die Idee dazu kam den drei Gründungsmitgliedern – neben Wacker und Pölzl war das auch Katharina Moritz – zur selben Zeit. Vorbild war damals auch das Repaircafé in Graz, das von Andreas Höfler ins Leben gerufen wurde. Viele Jahre lang fanden die Treffen, bei denen namensgetreu Kaffee und Kuchen nie fehlen dürfen, im Altstoffsammelzentrum der Stadt Leoben statt. 2023 übersiedelte das Café in die Räumlichkeiten des ESV St. Michael. Vermutlich ist es noch immer das einzige Repaircafé in der Obersteiermark, vermuten Wacker und Pölzl.

Durchschnittlich besuchen laut Wacker jedes Mal etwa 30 Personen das Repaircafé, das fünf bis sechsmal im Jahr veranstaltet wird. Dabei können Personen sich vor Ort für eine Reparatur anmelden und anschließend dabei zusehen, wie ihr Gerät repariert wird. Außerdem werden auch Tipps gegeben, wie man zukünftig häufige Anwendungsfehler vermeiden kann. Als Wertschätzung für die Arbeit freue man sich über eine freiwillige Spende. „Das ist wichtig, um Material zu besorgen und dem ESV etwas zurückzugeben, der uns kostenlos in seinen Räumlichkeiten arbeiten lässt“, betont Wacker.

Das Team des Repaircafé St. Michael ist in technischen Fragen bestens im Bilde © Repaircafé

Keine neuen Fernseher

Häufige Reparaturen werden etwa bei Kaffeemaschinen vorgenommen, besonders in der Anfangszeit brachten viele ihre alten Fernseher. Hier ergänzt Wacker: „Die neueren Fernsehgeräte können wir leider nicht mehr reparieren. Da haben wir die geeigneten Anschlüsse nicht.“ Auch Kinderspielzeug werde immer wieder zur Reparatur gebracht. Apropos: „Eine der kuriosesten Reparaturen war das Ankleben der kaputten Nase eines Holz-Pinoccios. Ein weiteres Einzelstück war eine kleine amerikanische Ledernähmaschine. Aber die war leider nicht mehr zu retten. Das notwendige Ersatzteil dafür gab es, wenn überhaupt, nur in Amerika.“

Das nächste Repaircafé findet am 22. August statt, gibt Wacker bekannt. Sie und Pölzl betonen, dass Menschen jeden Alters willkommen sind.